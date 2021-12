Colônia x Augsburg: onde assistir, horário e escalações – 10/12

Abrindo a décima quinta rodada do Campeonato Alemão, as equipes de Colônia x Augsburg se enfrentam nesta sexta-feira, 10/12, a partir das 16h30 (horário de Brasília), jogando no RheinEnergie Stadion. Com transmissão ao vivo somente em aplicativo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Colônia x Augsburg: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: RheinEnergie Stadion, cidade de Colônia, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em nona posição com 19 pontos, o Colônia acumula bons resultados comparado na temporada anterior. Sem perder em quatro rodadas, o elenco busca mais uma vitória na competição enquanto tenta alcançar a parte de cima da tabela. Por fim, venceu até o momento quatro jogos vencidos, sete empates e três derrotas.

Enquanto isso, o Augsburg segue na zona de rebaixamento com 13 pontos, ou seja, se vencer o jogo desta sexta-feira pode deixar a degola e ficar ainda mais próximo de escapar este ano. Entretanto, o elenco precisa contar também com resultados de terceiros para continuar fora. Até o momento, coleciona três vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Escalações de Colônia x Augsburg:

Para os anfitriões, Hauptmann, T. Horn, Köbbing, Ostrak e Uth são os desfalques de hoje.

Do outro lado, Framberger, Oxford, Sarenren Bazee, Strobl e Uduokhai, fora da convocação.

Colônia: Schwäbe; Schmitz, Kilian, Czichos, Hector; Skhiri, Özcan; Ljubicic, Duda, Kainz; Modeste

Augsburg: Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw (c), Winther, Iago – Caligiuri, Maier, Dorsch, Vargas – Hahn, Gregoritsch

