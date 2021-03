Colônia x Borussia Dortmund: onde assistir e horário hoje (20/03)

Colônia e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (20), a partir das 11h30 (horário de Brasília), no RheinEnergieStadion, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. Enquanto uma equipe busca a liderança, a outra precisa escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Colônia x Borussia Dortmund: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

A equipe do Colônia aparece em 14ª posição com vinte e dois. Lutando para escapar do rebaixamento, o time do Bode precisa da vitória hoje para somar pontos e conseguir ficar na elite do futebol alemão. Ao todo, venceu cinco jogos, empatou sete e perdeu treze. No jogo de hoje, Andersson, Bornauw, J. Horn e Kainz estão fora.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund está em 5º com quarenta e dois. Dessa maneira, continua na briga para chegar até a liderança e desbancar o Bayern. Garantindo nas quartas da Champions, a equipe amarela deve entrar com tudo no confronto deste sábado. Em seu plantel, Guerreiro, Sancho, Schmelzer e Witsel estão indisponíveis.

Possíveis escalações de Colônia x Borussia Dortmund

Possível Colônia: Horn; Cestic, Mere, Czichos; Jakobs, Ehizibu, Skhiri, Meyer; Rexhbecaj, Wolf; Duda.

Possível Borussia Dortmund: Hitz; Meunier, Can, Hummels, Schulz; Bellingham, Delaney, Dahoud; Reus, Hazard; Haaland.

Últimos jogos

Ademais, o Colônia entrou em campo no último sábado (16) contra o Union Berlin pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. Por 2 a1, foi derrotado pela equipe da capital alemã.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund venceu o Hertha Berlin por 2 a 0.

