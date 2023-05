Com CR7, Onde assistir Al Nassr x Al Shabab hoje e horário – 23/05

Tem Cristiano Ronaldo em campo hoje! O duelo entre Al Nassr x Al Shabab nesta terça-feira, 23 de maio, é válido pela 28ª rodada do Campeonato Saudita, às 15h30, horário de Brasília. O palco do jogo vai ser o KSU Stadium, em Riade, na Arábia Saudita.

O Al Nassr é o segundo colocado na classificação com 60 pontos, apenas três a menos que o líder. Já o Al Shabab ocupa a terceira posição com 53 no total.

Como assistir Al Nassr x Al Shabab hoje ao vivo

A partida entre Al Nassr x Al Shabab será transmitida no canal DirecTV GO, plataforma de streaming, para todos os estados do Brasil nesta terça-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo.

A plataforma está disponível somente para quem é assinante. Quem é cliente da TV paga como a Sky, Claro ou Vivo pode acessar o produto de graça. Entre no site (www.directvgo.com), insira o email e a senha da operadora e tenha acesso à programação ao vivo. Dá para assistir no computador ou celular, tablet e smartv.

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir Al Nassr x Al Shabab hoje: DirecTV GO

Escalações

Para o duelo desta terça-feira, tanto Al Nassr como Al Shabab deverão utilizar os jogadores titulares. Isso porque a vitória e consequentemente os três pontos são importantes para ambos os lados na reta final da temporada.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Al Nassr: Rossi; Konan, Álvaro González, Ali Lajami, Sultan Al-Ghannam; Al-Sulayhem, Abdullah Al-Khaibari, Luiz Gustavo; Anderson Talisca, Ghareeb e Cristiano Ronaldo.

Al Shabab: Kim Seung-Gyu; Fawaz Al-Sqoor, Krychowiak, Iago Santos, Moteb Al-Harbi; Sharahili, Hussain Al-Qahtani, Banega; Carlos, Guanca e Jaber.

O Al Nassr pode ser campeão?

O time de Cristiano Ronaldo ainda briga pelo título saudita na temporada. Vice-líder com 60 pontos, o elenco precisa da vitória nesta terça-feira se quiser continuar vivo pela taça.

Com os três pontos hoje, o Al Nassr empata com o líder Al Ittihad. No entanto, o elenco de Cristiano terá que torcer por tropeço do rival, que também entra em campo nesta terça-feira. Faltam apenas duas rodadas para acabar o Campeonato Saudita e por isso o elenco de Riade precisa descontar a diferença.

Para ser campeão saudita em 2023, o Al Nassr precisa ganhar o jogo desta terça e torcer por uma derrota do Al Ittihad. Também tem que ganhar os próximos jogos e esperar tropeços do Al Ittihad.

TIMEZONE 🌍#NassrNight 🌒 Drop a flag from where you will watch the game ⚽🌏 pic.twitter.com/qBu6LTtw9Y — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 22, 2023



