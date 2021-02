Sorteio da Liga Europa: veja os confrontos das oitavas de final

Na manhã desta sexta-feira (16), a UEFA definiu com evento virtual em Nyon, na Suíça, o sorteio que define os oito confrontos das oitavas de final da Liga Europa 2020/21. Manchester United contra Milan e Arsenal versus Olympiacos são as partidas de destaque desta fase. Então, confira todos os confrontos.

Então, como funciona o sorteio da Liga Europa?

Diferente do sorteio que define os jogos da segunda fase onde as 32 equipes classificadas são divididas em dois potes, desta vez todas as equipes permanecem no mesmo pote, sem propagação ou proteção de país, ou seja, sem diferença.

Desta vez, as regras que se aplicam na segunda fase sobre time de um pote jogar contra o do outro pote e clubes do mesmo país não se enfrentarem não são válidas.

Confira todos os confrontos da Liga Europa 2020/21

Então, definidos todos os confrontos, alguns dos jogos chamam a atenção dos torcedores. Milan e Manchester United, dois grandes campeões, se encontrarão para brigar pela vaga nas quartas e, assim, continuar a busca pelo título da temporada. A disputa entre Roma e Shakhtar Donetsk também chamou a atenção e promete ser um grande jogo.

Ajax x Young Boys

Dynamo de Kiev x Villarreal

Roma x Shakhtar Donetsk

Olympiacos x Arsenal

Dinamo de Zagreb x Tottenham

Manchester United x Milan

Slavia Praga x Rangers

Granada x Molde

Então, quando acontece as oitavas de final?

Ademais, os jogos acontecem nos dias 11 e 18 de março, respectivamente ida e volta. O sorteio das quartas está marcado para acontecer no dia 19 de março, enquanto os jogos serão em 8 e 15 de abril.

A final, na Polônia, tem data marcada para 26 de maio.

