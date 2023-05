Como assistir jogo do Brasil sub 20 hoje no CazéTV de graça (24/05)

Pela segunda rodada do grupo D no Mundial, a Seleção Brasileira enfrenta a República Dominicana nesta quarta-feira, às 18h (Horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas. O jogo do Brasil sub 20 tem transmissão no CazéTV no Youtube e Twitch ao vivo e de graça. Todos os detalhes de como assistir você confere no texto.

A equipe brasileira perdeu para a Itália na estreia da competição.

Transmissão jogo do Brasil sub 20 hoje no Youtube

A partida entre Brasil e República Dominicana será transmitida no SporTV e CazéTV no Youtube e Twitch nesta quarta-feira. O duelo tem início às 18h, horário de Brasília, para todos os estados do país.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Também é possível ver a partida no streaming GloboPlay, mas é necessário ser assinante para ter acesso na plataforma pelo computador, celular, tablet ou smartv.

Além de acompanhar na televisão, também dá para assistir o jogo do Brasil sub 20 na Cazé TV de graça no Youtube e na Twitch. A plataforma do influenciador Casimiro disponibiliza as imagens de graça. É só acessar o site, procurar pelo Cazé TV e sintonizar a transmissão.

Data: 24 de maio de 2023

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza

Onde assistir jogo do Brasil sub 20 hoje: SporTV, GloboPlay e Cazé TV

Como está o grupo do Brasil no Mundial?

Com três pontos cada, Itália e Nigéria lideram o grupo D no Campeonato Mundial da categoria. Os italianos superaram os brasileiros na primeira rodada, enquanto os nigerianos ganharam dos dominicanos.

Nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira entra em campo para buscar a primeira vitória contra o lanterna República Dominicana. Além da necessidade da vitória, os brasileiros também torcem por um tropeço entre Itália e Nigéria na rodada.

São três rodadas entre as seleções por pontos corridos. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final.

GRUPO D

1 Itália – 3 pontos

2 Nigéria – 3 pontos

3 Brasil – 0 pontos

4 República Dominicana – 0 pontos

Escalações de Brasil x República Dominicana

Tanto Brasil como a República Dominicana buscam a primeira vitória na competição. Por isso, deverão entrar em campo nesta quarta-feira com todos os titulares.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Brasil: Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan, Kaiki; Andrey Santos, Marlon Gomes, Sávio; Guilherme Biro, Marquinhos e Marcos Leonardo.

República Dominicana: Xavier Valdez; Guilherme De Peña, Alex Ciriaco, Martes, Israel; Yordy Álvarez, Ángel Montes, Azcona; Derek Cuevas, Gómez e Peralta.

Brasil definido 🇧🇷🇧🇷 Assim vamos para a decisão contra a República Dominicana. Em busca da vitória para manter vivo o sonho da sexta estrela no Mundial Sub-20 Brasil 🇧🇷 x 🇩🇴 República Dominicana

⏰: 18 horas

🏟️: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza

📺: @sportv,… pic.twitter.com/8uBD8bodY3 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 24, 2023



