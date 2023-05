Quem vai transmitir jogo do Flamengo hoje pela Libertadores (24/05)

Alerta de Mengão em campo! O Flamengo viajou até o Chile para enfrentar o Ñublense nesta quarta-feira, 24 de maio, na quarta rodada do grupo A pela Libertadores. A bola vai rolar no jogo do Flamengo hoje às 21h30, horário de Brasília, no Estádio de Concepción. Confira como assistir e todos os detalhes no texto abaixo.

O Rubro-Negro precisa da vitória para impedir o Racing de se isolar na liderança do grupo. O time carioca tem quatro pontos enquanto o argentino contabiliza sete.

Acompanhe também quais são os outros jogos na rodada da Libertadores aqui.

Globo vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Flamengo pela Libertadores nesta quarta-feira. O duelo tem início às 21h30, horário de Brasília, pela quarta rodada do torneio. O Paramount+ também vai exibir o jogo de hoje.

De graça, a partida estará disponível na Globo para os estados de RJ, MG, PE, AP, RO, RR, AC, AM, PA, MA, PI, CE, RN, PB, AL, SE, MT, TO, GO, ES, SC e DF ao vivo. Gustavo Villani vai contar a história entre Ñublense e Flamengo com os comentaristas Junior e Roger Flores.

Já o Paramount pode ser acessado em qualquer lugar do Brasil. Quem é cliente pode assistir no computador, celular, tablet ou smartv. Por mês, é preciso desembolsar R$ 14,90.

Transmissão do Flamengo em áudio

Além de acompanhar o jogo do Flamengo hoje na televisão ou internet, o torcedor também tem a oportunidade de ouvir a transmissão do confronto da Libertadores. A Fla TV, plataforma oficial do clube carioca, faz a cobertura especial com narração de Emershow Santos e comentários de Bruno Pet.

Dá para sintonizar a Fla TV no Youtube de graça, além da Fla TV+ no GloboPlay ou no aplicativo próprio em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet.

Data: 24 de maio de 2023

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Concepción, no Chile

Onde assistir jogo do Flamengo hoje: Globo e Paramount+

Escalações de Ñublense x Flamengo

Valendo os três pontos na quarta rodada da Libertadores, tanto Ñublense como Flamengo vão escalar os titulares no jogo desta quarta-feira, no Chile. Sampaoli, treinador do Rubro-Negro, tem os desfalques de Everton Ribeiro e Matheuzinho.

Do lado dos anfitriões, nenhuma nova baixa no plantel.

Ñublense: Hernán Muñoz; Rafael Caroca, Nicolás Salazar, Cerezo, Rebolledo; Lorenzo Reyes, Juan Leiva, Giovanni Campusano; Oyarzo, Rubio e Valdez.

Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Everton Cebolinha; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Como está o Flamengo na Libertadores?

O Flamengo é o segundo colocado no grupo A com quatro pontos, atrás do Racing. A diferença com o time argentino é de três pontos, ou seja, o Rubro-Negro tem que garantir a vitória nesta quarta-feira para não deixar os adversários se isolarem na liderança.

O elenco de Sampaoli conquistou até aqui uma vitória, um empate e uma derrota. O Flamengo busca a primeira vitória fora de casa na competição.

O Ñublense, por outro lado, é o lanterna do grupo com três pontos.

GRUPO A

1 Racing – 7 pontos

2 Flamengo – 4 pontos

3 Aucas – 3 pontos

4 Ñublense – 3 pontos

