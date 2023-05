Equipe brasileira precisa da vitória neste sábado para se classificar até as oitavas de final do Mundial

Como assistir jogo do Brasil sub-20 hoje no CazéTV de graça – 27/05

É dia de decisão no Mundial! A Seleção Brasileira enfrenta a Nigéria pela terceira e última rodada do grupo D neste sábado, 27 de maio, às 15h (Horário de Brasília). O jogo do Brasil sub-20 hoje vai ser no Estadio Único Diego Armando Maradona com transmissão de graça no CazéTV pelo Youtube.

A equipe brasileira pode terminar a fase de grupos como líder do grupo se vencer a Nigéria neste sábado.

Transmissão jogo do Brasil sub-20 hoje no Youtube

A partida entre Brasil e Nigéria neste sábado será transmitida no SporTV e CazéTV no Youtube e Twitch. O duelo tem início às 15h, horário de Brasília, para todos os estados do país.

O canal SporTV está disponível apenas para clientes da TV paga como a Sky, Vivo, Claro e a Oi. Também dá para assistir a retransmissão no GloboPlay, plataforma de streaming.

Para ver de graça o jogo do Brasil sub-20 hoje é só procurar o CazéTV no Youtube ou Twitch. Ambas as plataformas exibem sem pagar nada o duelo da terceira rodada do Mundial. Dá para ver no celular, tablet, computador e smartv.

Data: 27 de maio de 2023

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estadio Único Diego Armando Maradona

Onde assistir jogo do Brasil sub-20 hoje: SporTV, Youtube e Twitch do CazéTV

Escalações de Brasil x Nigéria

Para o duelo deste sábado, na última rodada da fase de grupos, ambas as seleções deverão manter as escalações titulares da última rodada.

Brasil: Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan, Kaiki; Marlon Gomes, Sávio, Andrey Santos; Guilherme Biro, Marcos Leonardo e Marquinhos.

Nigéria: Aniagboso; Solomon Agbalaka, Abel Ogwuche, Fredrick, Daniel Bameyi; Daniel Daga, Eletu, Muhammad; Lawal, Sunday Jude e Figo Lawal.

Como está o grupo do Brasil?

Com seis pontos, a Nigéria lidera o grupo D. Brasil e Itália estão em segundo e terceiro respectivamente com três pontos cada, preparados para o desempate na terceira e última rodada da fase de grupos. A República Dominicana não marcou e por isso já está eliminada.

O Brasil tem que ganhar da Nigéria se quiser confirmar a vaga nas oitavas de final. Além da classificação, garante a primeira posição e a vantagem de enfrentar um rival mais “fraco” no mata-mata do Mundial. Se perder, aí corre o risco de ficar fora da zona de classificação principalmente porque a Itália é favorita contra os dominicanos.

GRUPO D

1 Nigéria – 6 pontos

2 Brasil – 3 pontos

3 Itália – 3 pontos

4 República Dominicana – 0 pontos

Quem o Brasil vai pegar nas oitavas de final?

Se avançar para as oitavas de final do Mundial sub-20 como o primeiro do grupo, a Seleção Brasileira pode enfrentar o terceiro lugar do grupo B, E ou F, sendo Equador, Eslováquia, Inglaterra, Uruguai, Tunísia, Coreia do Sul, Honduras ou França.

Mas se ficar em segundo lugar, ai jogará contra o primeiro lugar do grupo E, a Inglaterra ou Uruguai.

Se o Brasil terminar em terceiro lugar no grupo D, ai vai pegar o primeiro do grupo A ou B, sendo Argentina, Nova Zelândia ou Estados Unidos e Equador respectivamente. Tudo vai depender do resultado da competição na terceira e última rodada.

