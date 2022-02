Como assistir o GreNal hoje no Campeonato Gaúcho online?

Internacional e Grêmio protagonizam o grande clássico do futebol gaúcho neste sábado, 26 de fevereiro, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho em 2022, a partir das 19h, pelo horário de Brasília, direto do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com transmissão apenas do Premiere, também e possível assistir o jogo do GreNal hoje online.

Como assistir o GreNal hoje online?

O jogo entre Internacional e Grêmio, o clássico GreNal, vai passar apenas no Premiere, pay-per-view da Rede Globo, para assinantes da plataforma com imagens disponíveis nos canais em operadoras de TV paga.

Entretanto, o torcedor também pode acompanhar a partida de maneira online. As opção são assistir através do computador, Smartphones e Tablets pelo app na App Store e Google Play, Android TV, Smart TVs, Chromecast e Air Play.

Pelo site do Premiere através do computador ou até mesmo no celular ou tablets pelo navegador, basta acessar a plataforma (www.ge.globo.com/premiere), encontrar a aba ENTRAR, no canto direito em cima da página, clicar e entrar com a conta da assinatura. Depois, escolher na programação qual jogo quer acompanhar.

O Premiere também pode ser acessado, além do site do Globo Esporte, através dos portais do GloboPlay e Canais Globo (www.globoplay.globo.com/canais/premiere) e (www.canaisglobo.globo.com).

Outra opção é através do aplicativo do Premiere. Disponível de graça na App Store e Apple Store, a plataforma disponibiliza aos assinantes a possibilidade de assistir quando, como e onde quiser a programação deste sábado, especialmente o GreNal.

O torcedor pode assistir no aplicativo através de smartphone, tablets ou até mesmo pela Smart TV’S, através do GloboPlay para os modelos Samsung, LG, Panasonic, Philips, TCL e Roku; Apple TV: disponível para os modelos Apple TV 4K e Apple TV.

É importante ressaltar que os aplicativos do GloboPlay e Canais Globo, ou GloboSat, também disponibilizam aos assinantes a cobertura do Premiere.

Campeonato Gaúcho em 2022

Doze equipes das mais diferentes regiões do Rio Grande do Sul disputam a primeira divisão do Campeonato Gaúcho na temporada. Entre elas, estão Internacional e Grêmio, dois dos mais populares times do estado.

Durante a primeira fase, no sistema de pontos corridos, as equipes se enfrentam por onze rodadas onde, ao fim, as quatro primeiras na tabela avançam para as semifinais, onde o primeiro joga contra o quarto lugar, e o segundo diante do terceiro. A fase acontece em jogos de ida e volta.

Depois, os dois ganhadores das semis disputam a grande final pelo título de campeão gaúcho também em duas mãos na temporada.

Além disso, é importante ressaltar que os últimos dois colocados na tabela de classificação são rebaixados para a segunda divisão do futebol gaúcho, enquanto os dois primeiros da segunda sobem.

