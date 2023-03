Como assistir o jogo do Botafogo x Portuguesa hoje de graça na internet (27/03)

Torcedor só pode assistir ao jogo da semifinal da Taça Rio no futebol carioca através do Youtube

O Botafogo tem decisão importante nesta segunda-feira. O Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, será o palco da partida de volta na semifinal da Taça Rio contra a Portuguesa. A bola vai rolar no jogo do Botafogo às 20h (Horário de Brasília). O vencedor vai jogar contra o Audax ou Nova Iguaçu.

O primeiro jogo da semifinal entre Portuguesa e Botafogo terminou em zero a zero. Em nova igualdade no placar, o Fogão se classifica porque tem a vantagem do empate. Como obteve a melhor campanha na primeira fase, o time só precisa do empate para avançar até a final. Já a Portuguesa tem que vencer.

Por que o jogo do Botafogo vai ser em Volta Redonda?

O Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo, receberá no sábado, domingo e terça-feira três shows do Coldplay, a extensa turnê da banda pelo Brasil. Por isso, o Fogão não pode jogar a semifinal da Taça Rio em casa.

Com a agenda de shows, o Botafogo vai utilizar o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, como a sua casa na partida de volta. Para a final, o clube carioca poderá jogar em casa, no Nilton Santos, se a diretoria do estádio autorizar após a série de shows internacionais.

Como assistir Botafogo hoje no Youtube

Sem transmissão na TV, o jogo do Botafogo hoje vai passar ao vivo e de graça no CazéTV no Youtube e Twitch. A plataforma de vídeos está disponível para todo o Brasil.

Todos os jogos em que o Glorioso é mandante no Campeonato Carioca são transmitidos no canal do Casimiro. O clube não entrou em consenso com a Bandeirantes e a FERJ, optando por assinar com o influenciador. O torcedor só pode assistir aos jogos do Fogão na internet.

O primeiro passo é acessar o Youtube ou Twitch, seja pelo navegador do computador ou aplicativo em dispositivos com internet. Procure "CazéTV" e clique na primeira opção, depois encontra a transmissão ao vivo e clique nela.

É só assistir ao vivo a partida entre Botafogo e Portuguesa 100% gratuita.

Assista ao vivo a partida no Youtube.



Escalações de Botafogo x Portuguesa

Veja quem entra em campo hoje:

Botafogo: Lucas Perri; Adryelson, Di Placido, Victor Cuesta, Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Eduardo; Victor Sá, Carlos Alberto e Tiquinho Soares.

Portuguesa: Mota; Joazi, Matheus Santos, Lucas Santos, Yuri; Victor Feitosa, Anderson Rosa, João Paulo, Emerson Carioca; Watson e Lucas Silva.

Quantos títulos o Botafogo tem da Taça Rio?

O Botafogo tem 7 títulos da Taça Rio na história do futebol carioca. A última conquista foi em 2013, enquanto acumula sete vices, o último em 2021.

O Glorioso se tornou campeão em 1989, 1997, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013.

A Taça Rio é a competição secundária no Campeonato Carioca. O torneio estadual é dividido em três etapas: a Taça Guanabara e as semifinais da Taça Rio e do Campeonato Carioca, onde quatro equipes disputam. Os quatro primeiros da classificação na primeira fase avançam para a semifinal do Carioca, enquanto do 5º ao 8º jogam a Taça Rio.

Botafogo, Portuguesa, Audax e Nova Iguaçu disputam a Taça Rio em 2023. Tanto semifinal como final possuem dois jogos cada.

