Assistir o jogo do Ceará x Atlético BA hoje na Copa do Nordeste – 22/03/23

Mirando a classificação para as quartas de final, o Ceará recebe o Atlético de Alagoinhas nesta quarta-feira, 22 de março, pela oitava e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, às 21h30 (Horário de Brasília). O jogo do Ceará hoje vai ser no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O jogo do Ceará hoje vai passar no pay-per-view Nosso Futebol, disponível na TV fechada.

Como assistir o jogo do Ceará hoje no Nosso Futebol

O pay-per-view Nosso Futebol está disponível entre as operadoras de TV por assinatura DirecTV GO, Sky e Claro em qualquer estado do Brasil.

Para ter acesso ao pacote de canais o torcedor precisa desembolsar o valor por mês. Cada uma das operadoras pede um valor diferente, como por exemplo a Sky e o DirecTV GO sai por R$ 14,90, enquanto na Claro o valor é de R$ 19,90 por mês.

A plataforma substituiu o PPV Copa do Nordeste. Dá para assistir também nos aplicativos das operadoras como o Sky Play, DirecTV GO e NOW.

Como funciona a Copa do Nordeste 2023?

Dezesseis equipes disputam a Copa do Nordeste. O torneio de futebol da região Nordeste é realizado em quatro etapas: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final.

Os times são divididos em dois grupos (A e B) na primeira fase com oito cada. Os clubes do grupo A jogam contra os participantes do grupo B entre oito rodadas em pontos corridos. Ao fim, os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas de final.

Nas quartas de final, os confrontos são jogados em partida única. A semifinal também será disputada em confronto único, enquanto a final é feita em dois jogos. O time que marcar mais gols no placar agregado será o campeão da Copa do Nordeste de 2023.

Quem vai jogar hoje?

A última rodada da Copa do Nordeste traz oito jogos nesta quarta-feira, 21 de março. Todos os times entram em campo, divididos em dois grupos.

QUARTA-FEIRA, 22/03:

Bahia x CRB - 21h30 (Horário de Brasília)

Arena Fonte Nova, em Salvador

Ceará x Atlético BA - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Sergipe x Sampaio Corrêa - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Batistão, em Aracaju

ABC x Fluminense PI - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Frasqueirão, em Natal

Santa Cruz x Fortaleza - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Arruda, em Recife

Campinense x Vitória - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Amigão, em Campina Grande

CSA x Sport - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Rei Pelé, em Maceió

Náutico x Ferroviário - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio dos Aflitos, em Recife

