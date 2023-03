Confira onde vai passar o jogo do Bahia hoje. Foto: Reprodução Felipe Oliveira / EC Bahia

Confronto é válido pela última rodada da Copa do Nordeste na fase de grupos

Bahia x CRB: onde vai passar o jogo do Bahia pela Copa do Nordeste (22/03)

Bahia x CRB: onde vai passar o jogo do Bahia pela Copa do Nordeste (22/03)

Sem chances de classificação, o Bahia recebe o CRB, já classificado e na briga por uma melhor colocação, nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o jogo do Bahia vai ser na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os quatro melhores nos dois grupos avançam para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Em qual canal vai ser transmitido o jogo do Bahia?

O jogo do Bahia e CRB hoje terá transmissão do SBT, na TV aberta, e no pay-per-view Nosso Futebol, ao vivo nesta quarta-feira.

O canal da TV aberta vai exibir o duelo da última rodada da Copa do Nordeste para os estados da Bahia e Alagoas ao vivo e de graça. Moradores de ambos os estados podem assistir a retransmissão no site (www.sbt.com.br) ou no aplicativo SBT Vídeos pelo celular e tablet.

O PPV está disponível somente nas operadoras de TV por assinatura Claro, Sky e DirecTV GO.

Escalações de Bahia x CRB

Para o duelo desta quarta-feira, na Copa do Nordeste, as escalações dos times devem se formar da seguinte maneira:

Escalação do Bahia:

GOL: Marcos Felipe

LAT: Vitor Jacaré

LAT: Jhoanner Chávez

ZAG: Marcos Victor

ZAG: Gabriel Xavier

VOL: Rezende

VOL: Acevedo

MEI: Cauly

ATA: Biel

ATA: Everaldo

ATA: Ricardo Goulart

Escalação do CRB:

GOL: Diogo Silva

LAT: Matheus Ribeiro

LAT: Guilherme Romão

ZAG: Gum

ZAG: Fábio Alemão

VOL: Auremir

VOL: Juninho Valoura

MEI: João Paulo

ATA: Renato

ATA: Anselmo Ramon

ATA: Mike

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Bahia e CRB nesta quarta-feira será Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes, do Ceará. Os assistentes vão ser Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues.

Já o quarto árbitro vai ser Josue Reis de Jesus Junior. O analista de campo será Ademilton Piedade Carige, do estado da Bahia.

Quem está classificado para as quartas de final?

Oito times se classificam para as quartas de final da Copa do Nordeste, quatro em cada grupo. No lado A, o Sport, Fortaleza, Ferroviário e o CRB estão confirmados.

Na chave B, por outro lado, nem todos os times carimbaram o passaporte. O Ceará já está encaminhado, enquanto o ABC, Sergipe, Náutico, Santa Cruz e o CSA estão vivos na briga.

As quartas de final serão realizadas em 25 e 26 de março.

Leia também

Quem são os finalistas do Paulistão 2023?