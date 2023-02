Como assistir o jogo do Flamengo hoje online no Campeonato Carioca (18/02)

Como assistir o jogo do Flamengo hoje online no Campeonato Carioca (18/02)

Flamengo e Resende jogam a sétima rodada do Campeonato Carioca neste sábado, 17 de fevereiro. O embate traz o líder da Taça Guanabara com o penúltima colocado da tabela em busca dos três pontos para sobreviver na elite do futebol carioca. O jogo do Flamengo começa às 16h (Horário de Brasília), o torcedor pode assistir na TV aberta e também online.

O Mengo vem de vitória em cima do Volta Redonda, enquanto o Resende perdeu para o Madureira.

Gabigol entra para o top 10 de maiores artilheiros do Flamengo

Passo a passo para assistir jogo do Flamengo hoje online

Os canais BAND e BandSports transmitem o jogo do Flamengo ao vivo pela TV no Brasil, enquanto a transmissão online no site da Bandeirantes pode ser encontrada pelo torcedor.

Além de poder acompanhar as emoções do confronto entre Resende e Flamengo na televisão, também dá para assistir de graça no site da emissora (www.band.uol.com.br).

O torcedor tem acesso tanto pelo navegador, através do computador, como no celular ou tablet. Mas como assistir online o jogo do Flamengo hoje? Fique de olho no passo a passo.

1) O primeiro passo para acompanhar a partida neste sábado é acessar o site oficial da BAND. Assim que abrir o portal, clique no menu ao lado esquerdo, com os três tracinhos.

2) Depois, encontre a opção "BAND ao vivo" no menu e clique nela.

3) Não é preciso se inscrever ou pagar nada para assistir a programação da emissora no site oficial. Aí, é só dar play no vídeo que aparecer na sua tela e pronto.

O torcedor também pode assistir no BandPlay, streaming da emissora. O processo é o mesmo, 100% de graça em qualquer lugar do Brasil.

Escalações:

Provável escalação do jogo do Resende hoje: Victor Brasil; Medina, Hiago, Rayne, Caxambu; Dener, Khevin Fraga, Stefano Moretti, Geovani; Igor Bolt e Bismarck.

Provável escalação do jogo do Flamengo hoje: Santos; Varela, David Luiz, Fabrício, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Gerson; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Como funciona o Campeonato Carioca?

O Campeonato Carioca tem três fases: a Taça Guanabara, a Taça Rio e o Campeonato Carioca em si. Doze equipes disputam a primeira fase, a Taça Guanabara, em onze rodadas em turno único.

Ao fim das rodadas, o líder da classificação será declarado o campeão da Taça Guanabara, enquanto os quatro primeiros avançam para a semifinal do Campeonato Carioca.

Enquanto isso, do 5º ao 8º lugar disputarão as semifinais da Taça Rio. As datas de ambas as partidas são as mesmas para os dois torneios.

Assim, os times jogam as semifinais em ida e volta, seguindo para a final em busca do tão sonhado título na temporada.

Leia também

Classificação do Campeonato Carioca 2023: veja a tabela após a 8ª rodada