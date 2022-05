Conference League: onde assistir a final Roma x Feyenoord hoje e horário

As equipes de Roma e Feyenoord vão disputar nesta quarta-feira, 25 de maio, o título da edição de estreia da Conference League, novo torneio de futebol da UEFA. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília), no Air Albania Stadium, em Tirana. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir a final Roma x Feyenoord hoje.

Em caso de empate na final, as equipes disputam a prorrogação. Se a igualde persistir no placar, aí a disputa de pênaltis será iniciada entre as duas equipes.

Onde assistir a final Roma x Feyenoord hoje?

Procurando onde assistir a final da Conference League entre Roma x Feyenoord hoje? O torcedor tem diferentes opções na televisão e também online para curtir ao vivo as emoções do confronto.

A TV Cultura vai exibir de graça para todo o Brasil a final da UEFA com narração de Marcos de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro.

Outra opção é o SBT, também pela TV aberta, disponível no canal para todos os estados brasileiros nesta quarta-feira, sob narração de Luiz Alano e comentários de Mancini e Mauro Cezar Pereira.

Pela TV paga, o torcedor pode acompanhar através do canal ESPN, disponível somente aos assinantes das operadoras, assim como o Star +, serviço de streaming entre as plataformas.

Por fim, os sites da TV Cultura e SBT também disponibilizam as imagens do jogo de hoje.

Informações do jogo da final Roma x Feyenoord hoje:

Data: 25/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Air Albania Stadium, em Tirana

Arbitragem: István Kovács (Romênia)

Onde assistir: SBT, TV Cultura, ESPN e Star +

Roma e Feyenoord na Conference League

A equipe da Roma fez bonito na temporada de estreia da Conference League. Sob o comando de José Mourinho, o time italiano terminou em primeiro lugar com 13 pontos no grupo C, contabilizando quatro vitórias, um empate e também uma derrota. Depois, passou por Vitesse, Bodo/Glimt e o Leicester na semifinal para chegar até a final.

Do outro lado, o Feyenoord também garantiu-se em primeiro lugar com 14 pontos no grupo E, após marcar quatro vitórias e dois empates. Nas oitavas de final, venceu o Partizan, depois o Slavia Praga e por fim o Olympique de Marseille na semifinal. Agora, vai para o tudo ou nada na final.

Escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo e Abraham. Técnico: José Mourinho

Escalação do Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Nelson, Kokçu; Sinisterra e Dessers. Técnico: Arne Slot

O que ganha o campeão da Conference League?

O campeão da Conference League leva para casa o belíssimo troféu idealizado pela UEFA, com 57,5 cm de altura e o peso de 11 kg, além da vaga para a fase de grupos na Europa League da temporada seguinte.

A taça é composta por 32 espinhos hexagonais, representando as equipes na fase de grupos da competição, retorcido e curvando a partir da base.

O time vencedor da primeira edição da Conference League também vai embolsar o valor de € 20 milhões, cerca de R$103 milhões na cotação de maio. Já os vice-campeões receberão pouco mais de 92 milhões, de acordo com a revista Forbes.

Além disso, a UEFA também entrega o 40 medalhas de ouro ao time campeão e 40 de prata para o vice.