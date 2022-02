Confiança x Atlético Gloriense: onde assistir hoje e que horas – 07/02/2022

Pela quarta rodada, equipes se enfrentam nesta segunda-feira com transmissão ao vivo no Sergipano

Disputando a quarta rodada do Campeonato Sergipano, as equipes de Confiança x Atlético Gloriense entram em campo nesta segunda-feira, 07/02, jogando no Estádio Estadual Lourival Baptista, em Aracaju, a partir das 16h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir Confiança x Atlético Gloriense

É possível assistir ao jogo entre Confiança e Atlético Gloriense nesta segunda-feira, a partir das quatro horas da tarde, no Campeonato Sergipano, através do Eleven Sports (Serviço de Streaming), disponível de graça pelo site oficial do serviço e pelo aplicativo.

Basta acessar o portal do Eleven Sports (www.elevensports.com) de graça, procurar no painel de jogos pelo Campeonato Sergipano o confronto desejado e, então, acompanhar pelo computador ou no celular.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Estadual Lourival Baptista, em Aracaju,

TV: Sem transmissão

Online: Eleven Sports

Prováveis escalações de Confiança e Atlético Gloriense

CONFIANÇA

A sequência de vitórias do Confiança acabou sendo quebrada na última rodada depois que o elenco empatou com o Sergipe jogando fora de casa por 1 a 1. Agora, volta aos gramados pelo Campeonato Sergipano para buscar a sua redenção no torneio. Por fim, pelo grupo B, está em primeiro lugar com 7 pontos.

Escalação do Confiança: Ewerton; Éverton Silva, Nirley, Adalberto, Everton Santos; Vinicius Barba, Rafael Vila, Álvaro, Minho; Willians Santana, Renan

ATLÉTICO GLORIENSE

Do outro lado, o Atlético Gloriense aparece em quarta posição pelo grupo A contabilizando apenas 3 pontos, isto é, venceu apenas uma vez enquanto perdeu as outras duas partidas que disputou. No domingo passado, foi derrotado pelo Falcon e, agora, espera se recompor para se afastar da lanterna.

Escalação do Atlético Gloriense: Sandro Silva; Tássio, Alisson, Luan Nascimento, Hugo Moura; Maxsuel, Ramalho; Cristiano, Dannyel, Matheus; Carlos

