Confiança x Fortaleza: como assistir jogo da Copa do Nordeste hoje – 10/4

Já classificado às quartas de final da Copa do Nordeste 2021, o Fortaleza encara o Confiança, hoje, 10 de abril, em jogo no Estádio Batistão, a partir das 16h (horário de Brasília). Embora o Leão apenas cumpra tabela na rodada, o Gigante Azulino faz a partida da sua vida em busca de garantir a vaga na próxima fase. Além de vencer o confronto, a equipe sergipana precisa torcer para que Treze, Sampaio Corrêa e Bahia não vençam seus jogos.

Confiança x Fortaleza: como assistir jogo de hoje

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o jogo do Confiança e Fortaleza, hoje (10/4), na Copa do Nordeste 2021, a partir das 16h. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Provável escalação do jogo

Confiança : Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Nery Barreira e Nailton; Gilberto, Renan Areias e Álvaro; Bruninho, Robinho e Cristiano.

: Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Nery Barreira e Nailton; Gilberto, Renan Areias e Álvaro; Bruninho, Robinho e Cristiano. Fortaleza: Felipe Alves; Pikachu, Jackson, Wanderson, Bruno Melo; Éderson, Pablo, Luiz Henrique; Robson, David e Wellington Paulista.

Onde e quando será Confiança e Fortaleza ?

O Estádio Batistão, em Aracaju (SE), recebe o jogo de hoje entre Confiança e Fortaleza, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2021, a partir das 16h (horário de Brasília).

Já classificado à próxima fase, o Leão é líder do Grupo B e soma 14 pontos com quatro vitórias, dois empates, mas uma derrota. Com quatro pontos de vantagem para o ABC, quinto colocado, mesmo que perca seu duelo, o Fortaleza não pode ser ultrapassado e permanece entre os quatro melhores da chave.

Por outro lado, o Confiança tem uma missão complicada para se classificar. Precisa vencer o seu jogo, mas torcer por tropeços de Treze, Sampaio Corrêa e Bahia. Se dois dos três vencerem seus jogos, a equipe sergipana fica sem chance de classificação, mesmo que consiga o triunfo.

Tabela 8ª rodada da Copa do Nordeste

4 de Julho x Vitória – 16h

Bahia x ABC – 16h

Ceará x Salgueiro – 16h

Confiança x Fortaleza – 16h

Treze x Sport – 16h

Sampaio Corrêa x CSA -16h

CRB x Altos – 16h

Santa Cruz x Botafogo – 16h

+ FPF prepara rodada do Paulistão 2021 para o final de semana; veja a data