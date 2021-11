FIFA The Best 2021: confira a lista dos indicados e saiba como votar

A FIFA divulgou nesta segunda-feira, 22/11, os indicados ao prêmio FIFA The Best 2021 pelo futebol internacional. Além de melhor jogador, a premiação também escolhe a melhor jogadora, treinadores e goleiros do futebol masculino e feminino, com Neymar e Alisson sendo os únicos brasileiros na lista. Confira todos os indicados ao FIFA The Best 2021, a data e como votar.

Indicados ao prêmio de melhor jogador no FIFA The Best 2021

Os onze finalistas do FIFA The Best pela temporada 2020/21 foram revelados através do site oficial da entidade nesta segunda. Neymar, atacante do Paris Saint-Germain, é o único brasileiro, enquanto Jorginho, naturalizado italiano e titular na Seleção da Itália, também foi indicado. A surpresa ficou com Benzema, do Real Madrid, e Salah, do Liverpool.

Dois painéis de especialistas, sendo um para o futebol feminino e outro para o masculino, selecionaram os candidatos para cada uma das categorias. Além disso, na votação, os torcedores participam da escolha através do site oficial da FIFA. Os vencedores serão apresentados em uma cerimônia online no dia 17 de janeiro de 2022, na sede da UEFA, na Suíça.

Confira a lista completa dos jogadores indicados ao prêmio da FIFA em 2021/22.

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Lionel Messi (PSG)

Neymar (PSG)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Kylian Mbappé (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Indicados para melhor goleiro

Alisson, goleiro titular do Liverpool e também da Seleção Brasileira, é o único representante do Brasil na lista dos goleiros durante a última temporada.

Alisson Becker (Liverpool / Brasil)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Itália)

Édouard Mendy (Chelsea FC / Senegal)

Manuel Neuer (Bayern de Munique / Alemanha)

Kasper Schmeichel (Leicester / Dinamarca)

Quem recebeu indicação no FIFA The Best para melhor goleira?

Já no futebol feminino, o Chelsea e o PSG dominam a categoria.

Ann-Katrin Berger (Chelsea FC Women / Alemanha)

Christiane Endler (lyon / Chile)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Paris Saint-Germain / Canadá)

Hedvig Lindahl (Atlético de Madrid Femenino / Suécia)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars / Estados Unidos)

Melhor jogadora – FIFA The Best

A veterana Marta, a jogadora que mais venceu premiações no futebol feminino, não aparece na lista. O atual campeão da Champions, Barcelona, domina as escolhas, assim como o Chelsea.

Stina Blackstenius (BK Häcken / Suécia)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona / Espanha)

Lucy Bronze (Manchester City WFC / Inglaterra)

Magdalena Eriksson (Chelsea FC Women / Suécia)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona / Noruega)

Pernille Harder (Chelsea FC Women / Dinamarca)

Jennifer Hermoso (FC Barcelona / Espanha)

Ji Soyun (Chelsea FC Women / Coréia do Sul)

Sam Kerr (Chelsea FC Women / Austrália)

Vivianne Miedema (Arsenal WFC / Holanda)

Alexia Putellas (FC Barcelona / Espanha)

Christine Sinclair (Portland Thorns FC / Canadá)

Ellen White (Manchester City WFC / Inglaterra)

Melhor técnico – Futebol Masculino

O técnico do Chelsea, atual campeão da Champions League, garantiu uma vaga aos finalistas do prêmio FIFA The Best 2021, enquanto Guardiola e Mancini, treinador da Itália que levou o elenco para a final da Eurocopa.

Antonio Conte (Tottenham / Itália)

Hansi Flick (Técnico da Alemanha)

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (Seleção da Itália)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina)

Diego Simeone (Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Chelsea FC)

Melhor técnico – Futebol Feminino

Cinco nomes aparecem na seleção do futebol feminino, sendo três mulheres e dois homens.

Lluís Cortés (FC Barcelona / Espanha)

Peter Gerhardsson (Seleção da Suécia)

Emma Hayes (Chelsea FC Women / Ingalterra)

Beverly Priestman (Seleção do Canadá / Inglaterra)

Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra / Holanda)

Como votar no FIFA The Best 2021?

A votação do FIFA The Best possui participação do público e de personalidades do futebol escolhidas pela FIFA. Os votos do público representam 25%, enquanto 75% são de treinadores, capitães de equipes e profissionais da mídia, escolhidos novamente pela entidade.

Para votar, é preciso acessar o site da FIFA (www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards) e escolher categoria por categoria as suas três opções. Os fãs escolhem os seus três favoritos: o primeiro voto vale cinco pontos, enquatno o segundo garante três e, por fim, o terceiro tem apenas um ponto.

Lembrando que a votação segue até o dia 10 de dezembro.

