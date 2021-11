Estádios da Copa do Mundo 2022: veja os locais dos jogos

A Copa do Mundo de 2022 já está na cabeça da grande maioria dos torcedores. De 26 de novembro de 2022 a 18 de dezembro, o Catar recebe 32 seleções classificadas para a disputa do Mundial. Para receber todos os jogos, o país prepara oito arenas espalhadas pelo território. Mas então, quais são os Estádios da Copa do Mundo 2022?

Para receber sua primeira Copa do Mundo, o Catar preparou oito estádios para o Mundial de 2022. Serão arenas modernas, com tecnologia avançada e presença de ar-condicionado, visto que o país chega a 40º, mesmo no inverno.

Veja onde comprar os ingressos da Copa

Estádio Ras Abu Aboud

O Estádio Ras Abu Aboud está localizado nas margens do Golfo, no bairro de West Bay, em Doha. A arena foi construída com contêineres de transporte, além de assentos removíveis e blocos de construção modulares. O local que irá abrigar até 40.000 torcedores será desmontado após a Copa para uma nova construção.

As partes do estádio serão usadas em outros projetos esportivos ou não esportivos. O modelo estabelece um novo padrão em sustentabilidade, com ideias ousadas no planejamento. A arena recebe jogos da fase de grupos e mais um duelo das oitavas acontecerão neste estádio.

Estádio Al Bayt

Localizado na cidade de Al Khor, no norte do país, o estádio irá receber a abertura da Copa do Mundo 2022 e um das semifinais, além de outras sete partidas ao longo do Mundial. O local comporta 60.000 torcedores e terá uma estrutura de tenda, que cobre toda a arena.

Seu nome, bayt al sha’ar, remete às cabanas usadas por povos nômades no Catar e na região do Golfo. Como um tenda nômade, o estádio será portátil e após a Copa do Mundo 2022, a parte superior e arquibancadas serão retiradas e doadas à países que necessitam de infraestrutura para o futebol.

Estádio Lusail

Com capacidade para 80.000 lugares, o estádio é o principal da competição e recebe a final da Copa do Mundo 2022. A arena fica em Lusail, uma metrópole recém-construída. Assim que o Mundial acabar, o estádio irá se transformar em um espaço comunitário, incluindo escolas, lojas, cafés, instalações esportivas e clínicas de saúde.

Para isso, parte de suas arquibancadas serão removidas e doadas para centro esportivos do país. O local recebe 10 partidas ao longo da competição. Veja o vídeo do local que recebe a final da Copa:

Estádio Ahmad Bin Ali

Localizado em Al Rayyan, o Estádio Ahmad Bin Ali receberá até 40.000 torcedores nas partidas da Copa do Mundo até as quartas de final. A arena está construída em local que incorpora símbolos da cultura do país com estruturas em formato de dunas de areia.

Inaugurado no dia 18 de dezembro de 2020, a Arena terá metade de seus assentos doados para projetos de futebol no exterior.

Estádio Al-Thumama

O Estádio Al-Thumama receberá jogos da Copa do Mundo 2022 até as quartas de final. A arena está localizada a 12 km ao sul do horizonte de Doha e o local terá a forma circular remetendo a um gahfiya – boné trançado usado por homens e meninos do Oriente Médio durante séculos.

A arena fica em torno a uma área verde, para embelezar o local. Seu legado ficará após a Copa do Mundo, quando a capacidade do estádio será reduzida e parte da infraestrutura será doada para países em desenvolvimento.

Estádio Al Janoub

O Estádio Al Janoub terá capacidade para 40.000 pessoas e foi o primeiro construído do zero a ser finalizado 16 de maio de 2019. Localizado no sul da cidade de Al Wakrah, a arena se tornará o lar do esporte do sul do país após a Copa do Mundo.

Sua capacidade cairá para 20.000, enquanto a outra metade também será doada para projetos de futebol no exterior. A arena receberá sete confrontos e realiza seu último duelo nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

Education City

Com capacidade para 40.000 lugares, o Education City fica ao redor de universidades de ponta do Catar. O estádio irá receber oito partidas até as quartas de final e após a Copa do Mundo 2022, metade de suas arquibancadas serão doadas para construção de estádios de futebol ao redor do planeta.

Chamado de “Diamante do Deserto”, foi a terceira casa do Mundial a ficar pronta, em 15 de junho de 2020. A arena está a 7km do centro da capital Doha e será de fácil acesso para os torcedores que forem acompanhar as partidas in loco.

Estádio Internacional Khalifa

Construído em 1976 em Al Rayyan, o Estádio Internacional Khalifa foi reformado e está pronto para receber os jogos da Copa do Mundo. Com 40.000 lugares, o local ganhou expressão no futebol do Oriente Médio ao longo dos anos e já recebeu os Jogos Asiáticos, a Copa do Golfo Árabe e a Copa Asiática de Seleções, além de outras competições.

É a arena mais tradicional do Catar e durante o Mundial será casa de seis partidas da fase de grupos, uma das oitavas de final e, por fim, a disputa do terceiro lugar.

Quando será a Copa do Mundo 2022?

Com os estádios da Copa do Mundo de 2022 em fase final de conclusão e outros já preparados, o Mundial se encaminha para sua abertura. O torneio começa dia 21 de novembro, com o duelo entre o Catar, país-sede, e uma seleção ainda a ser conhecida do Grupo A. As partidas da primeira fase ocorrem até dia 2 de dezembro.

Na última rodada da fase de grupos, os jogos da mesma chave serão em paralelo. Do dia 3 a 6 de dezembro ocorrem os confrontos das oitavas de final. Já entre 9 e 10, serão realizadas as quartas, e as duas semifinais estão marcadas para 13 e 14 de dezembro.

Em 17 de dezembro será a data da disputa do 3º lugar da Copa do Mundo 2022, no Estádio Internacional Khalifa. Por fim, a decisão do título ocorre dia 18 de dezembro no Lusail Stadium.

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro – jogos às 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília)

Oitavas de final: 3 a 6 de dezembro – jogos às 12h e 16h (horário de Brasília)

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro – jogos 12h e 16h (horário de Brasília)

Semifinais: 13 e 14 de dezembro – jogos às 16h (horário de Brasília)

Disputa do terceiro lugar: 17 de dezembro às 12h (horário de Brasília)

Final: 18 de dezembro às 12h (horário de Brasília)

Quais seleções classificadas na Copa do Mundo?

Cerca de 13 seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo 2022, mas ainda não sabem quais seus grupos e nem estádios que irão jogar. Os classificados são: Catar (anfitrião), Brasil, Argentina (garantidos no G-4 das Eliminatórias Sul), Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, França, Sérvia, Espanha, Inglaterra, Suíça e Holanda.



As equipes europeias garantiram suas vagas após terminarem as Eliminatórias europeias na primeira fase de seus grupos e garantiram a classificação direta. Com o fim das Data Fifa em 2021, os próximos classificados serão conhecidos somente no ano que vem. Restam ainda 19 vagas.

Onde fica o Catar?

Com pouco mais de 11 mil km² de área, o Catar é um país que está localizado na península arábica na Ásia Continental. Faz fronteira com Arábia Saudita e é separado por um estreito do Golfo Pérsico do Bahrein. A nação faz parte do chamado Oriente Médio, porção territorial à volta do leste e sul do mar Mediterrâneo.

Até a década de 50, a economia do país girava em torno da pesca e da criação de camelos. No entanto, com com o início da exploração do petróleo, a nação começou a ganhar destaque no cenário internacional. Ao exportar o recurso e gás natural, o Catar passou por uma revolução e atualmente é um dos países mais ricos do mundo.