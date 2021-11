Confira como ficou o sorteio dos grupos do Paulistão de 2022

A Federação Paulista de Futebol definiu através de sorteio nesta terça-feira, 09/11, os quatro grupos do Campeonato Paulista na temporada 2022. O atual campeão São Paulo caiu em um grupo complicado enquanto o Corinthians chega como favorito. Dessa maneira, confira como ficaram os grupos do Paulistão em 2022 após o sorteio.

+ Saiba quem subiu da Série C para a Série B em 2022

Confira todos os grupos do Paulistão 2022

Os quatro grupos do Campeonato Paulista da temporada 2022 estão definidos. O sorteio realizado na sede da Federação Paulista nesta terça-feira, 09 de novembro, mostrou quem serão os adversários em campo na disputa para a próxima fase da competição. Lembrando que apenas os dois primeiros de cada grupo avançam.

A primeira rodada do Paulistão tem início em 26 de janeiro de 2022. Já a final está marcada para o dia 3 de abril.

O Corinthians vem como favorito no grupo A com Água Santa, Guarani e Inter de Limeira, enquanto o atual campeão São Paulo tem pela frente grandes oponentes na busca pela classificação das oitavas de final. Confira todos os grupos do Paulista de 2022 a seguir.

GRUPO A: Corinthians, Água Santa, Guarani e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, São Bernardo, Novorizontino e Ferroviária

GRUPO C: Palmeiras, Botafogo-SP, Ituano e Mirassol

GRUPO D: Santos, Santo André, Ponte Preta e Red Bull Bragantino

Datas do Campeonato Paulista 2022

A Federação ainda não divulgou a tabela de jogos do Paulistão em 2022. Porém, o torneio vai começar em 26 de janeiro no ano que vem e seguirá até abril com a final disputada em dois jogos, sistema conhecido como ida e volta nas duas casas dos clubes.

Além disso, por conta do Mundial da FIFA no final do ano, o calendário promete ser ainda mais aperto para os clubes ao redor do mundo, especialmente no Brasil.

Como funciona o Campeonato Paulista?

O Campeonato Paulista terá 16 clubes desde times da capital até o interior. Na fase de grupos os clubes são divididos em quatro grupos com quatro equipes, sendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e, por fim, Santos cabeças de chave.

É importante ressaltar que os clubes do mesmo grupo não enfrentam. O torneio então realiza 12 rodadas na primeira fase com os dois primeiros de cada grupo avançando para as eliminatórias. As quartas e semifinal acontecem em jogo único, mas a final será realizada no sistema de ida e volta.