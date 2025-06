Premiação do Mundial de Clubes 2025: quanto os times ganham?

O Mundial de Clubes FIFA 2025 começou nos Estados Unidos, com 32 equipes competindo pelo título na nova e expandida competição intercontinental de clubes. Além do título, o time campeão pode receber uma generosa premiação em dinheiro.

Quanto a premiação em dinheiro do Mundial de Clubes?

Em 2025, o prêmio total é de US$ 1 bilhão, com os campeões ganhando até US$ 125 milhões. Cerca de metade do US$ 1 bilhão será dividida entre os 32 clubes, com o valor por clube baseado em critérios esportivos e comerciais. Isso significa que clubes como Manchester City e Real Madrid receberão uma porcentagem maior do que clubes menores, em um modelo desenvolvido pela FIFA em conjunto com a Associação Europeia de Clubes.

Outros US$ 475 milhões serão concedidos com base no desempenho. Assim, o time com mais vitórias em um potencial de sete partidas receberá mais dinheiro, com um prêmio máximo de US$ 125 milhões disponível.

A competição começou dia 14 de junho, e a final está marcada para 13 de julho. Veja aqui o cronograma detalhado:

Fase de grupos: 14 a 26 de junho

Oitavas de final: 28 de junho a 1º de julho

Quartas de final: 4 e 5 de julho

Semifinais: 8 e 9 de julho

Final: 13 de julho

Quais times disputam?

Dos 32 clubes, a Europa (UEFA) é a confederação mais bem representada, com 12 times, seguida pela América do Sul (CONMEBOL), com seis. Ásia (AFC), África (AFC) e América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) têm quatro times cada.

Aqui está uma lista dos oito grupos:

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

Grupo B: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

Grupo D: Flamengo, ES Tunis, Chelsea, LAFC

Grupo E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter de Milão

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD FC, Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, FC Salzburgo