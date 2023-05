Horário e dia da final da Champions 2023

Falta pouco para conhecermos o grande campeão da final da Champions. O confronto é disputado em partida única com os dois vencedores das semifinais. Diferente da edição passada, a UEFA já decidiu onde vai ser a final e todos os detalhes.

O Real Madrid é o atual campeão da Liga dos Campeões. Na temporada passada o time espanhol venceu o Liverpool em Paris, na França, por 1 x 0, gol de Vinícius Júnior.

Quando é a final da Champions 2023?

A final da Champions está marcada para 10 de junho de 2023, sábado, às 16h (Horário de Brasília). Como manda a tradição, a data da decisão foi escolhida pela UEFA antes mesmo do início da temporada para manter o calendário das competições em dia e evitar assim problemas na logística.

Na temporada passada, a final aconteceu em 28 de maio com Liverpool e Real Madrid. O evento aconteceu antes mesmo do determinado devido à Copa do Mundo do Catar em novembro e dezembro de 2022. Com a mudança na data da competição da FIFA, todo o calendário do futebol sofreu alteração.

A final da Champions é sempre disputado em partida única.

A Liga dos Campeões, ou Champions League, é a competição anual de clubes de futebol da Europa, organizada pela UEFA. São 67 edições em toda a história, com a primeira realizada em 1955/56. Em entrevista para o Globo Esporte em 2015, o jornalista Jacques Ferran indicou que o Campeonato Sul-Americano de Campeões foi a inspiração para a criação da Champions.

A primeira edição, em 1955, levava o nome de Taça dos Clubes Campeões Europeus, organizada pela UEFA. Apenas dezesseis clubes participaram do torneio: Milan, Aarhus, Anderlecht, Djurgården, Gwardia Warszawa, Hibernian, Partizan, PSV, Rapid Wien, Real Madrid, Rot-Weiss Essen, Saarbrücken, Servette, Sporting, Reims e Vörös Lobogó.

A final daquele ano foi disputada entre Real Madrid e Reims, com vitória dos espanhóis por 4 a 3, em Paris, na França. O reinado do Real durou até 1960, quando Benfica, Milan e outros clubes como a Inter de Milão, Manchester United e Celtics passaram a integrar o quadro de participantes.

O campeonato logo ganhou o público. Foram temporadas e mais temporadas sem interrupção. Somente no ano de 1990 é que a UEFA decidiu renomear a competição para Liga dos Campeões da UEFA, ganhado mais notoriedade por parte dos países, investimentos e cotas de televisão ao redor do mundo.

Hoje, com 67 edições, o Real Madrid é o time com mais títulos já conquistados na história, com catorze. No total, 22 clubes já ganharam a taça tão desejada, desde a Inglaterra até Praga, com o Estrela Vermelha.

Onde vai ser a final da Champions em 2023?

O Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, vai receber a final da Champions em 10 de junho às 16h, horário de Brasília. O espaço está localizado em Basaksehir, a norte do Bósforo. A decisão foi tomada pela UEFA antes mesmo da temporada começar.

Diferente do ano passado, a sede da final não sofrerá alteração. A Rússia foi escolhida no início da temporada pela UEFA, mas com a guerra entre o país russo e a Ucrânia a entidade transferiu a decisão para a França.

Esta vai ser a segunda grande final da Liga dos Campeões em Istambul. O local foi construído em 2002 para apoiar a candidatura da Turquia nos Jogos Olímpicos, mas acabou se tornando também a casa da Seleção da Turquia. O estádio tem capacidade para receber 75 mil torcedores.

Em 2005, Liverpool e Milan disputaram a final da Champions no Estádio Olímpico Atatürk. O time italiano abriu vantagem no primeiro tempo por 3 a 0, mas os ingleses empataram após o intervalo, levando a disputa aos pênaltis.

O "Milagre de Istambul" aconteceu para o Liverpool. Os Reds venceram o Milan nos pênaltis e conquistaram o título da Champions.

The road to Istanbul begins now... 🇹🇷🏆#UCL pic.twitter.com/uHLv4LqDsL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 5, 2022

Tem prorrogação na final?

Caso a partida da final da Champions League termine em empate, os clubes disputarão a prorrogação. De acordo com o regulamento da UEFA, serão dois tempos de 15 minutos logo após o fim do segundo tempo.

Os times tentarão ampliar o placar e garantir a vitória. Caso a igualdade permaneça, aí a decisão do título vai ser nos pênaltis. Os treinadores escolhem os jogadores.

O time que marcar mais gols nos pênaltis fatura a taça da Orelhuda. Confira também os critérios de desempate da fase de grupos da Champions aqui.

Premiação da Champions em 2023

O campeão da Champions vai embolsar 20 milhões de euros como premiação da UEFA. A conta é a seguinte: os dois times que se classificam para a final faturam € 15,5 milhões. O vencedor ganha, além dos 15, o bônus de € 4,5 milhões, totalizando 20 milhões.

Além disso, o time que vencer a Champions automaticamente se classifica para a Supercopa da UEFA, recebendo o adicional de € 3,5 milhões, ou R$ 16 milhões.

Confira todos os valores da premiação na temporada da Liga dos Campeões.

Fase de grupos: € 15,6 milhões (R$ 84 milhões)

Vitória na fase de grupos: € 2,8 milhões (R$ 15 milhões)

Empate na fase de grupos: € 930 mil (R$ 5,1 milhões)

Oitavas de final: € 9,6 milhões (R$ 52 milhões)

Quartas de final: € 10,6 milhões (R$ 57 milhões)

Semifinal: € 12,5 milhões (R$ 69 milhões)

Final: € 15,5 milhões (R$ 86 milhões)

Campeão: € 20 milhões (R$ 108 milhões)

Onde assistir a final em 2023?

O jogo da final da Champions este ano serão transmitidos nos canais SBT e TNT, além das plataformas HBO Max, site do SBT e no aplicativo SBT Vídeos.

SBT:

Na TV aberta, o torcedor vai acompanhar a decisão pelo SBT, disponível de graça em qualquer estado do Brasil. A emissora transmite um jogo por rodada sempre às terças, no período da tarde, desde a fase de grupos até a final.

O jogo decisivo, inclusive, também é transmitido pelo SBT ao vivo. É só ligar a televisão e curtir as emoções do maior torneio de futebol do planeta. Téo José é o responsável pela narração ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.

TNT:

O canal TNT também vai exibir a partida na temporada. Porém, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o operador para adquiri-lo na programação.

HBO MAX:

Quem é assinante do HBO Max pode ver a decisão na plataforma no celular, computador, tablet ou smartv. Por mês, os valores vão de R$ 34,90 até R$ 74,90. Acesse o site (www.hbomax.com), faça o cadastro com nome, email e senha e escolha qual é o melhor pacote ao seu bolso.

Lembrando que a imagem e transmissão é a mesma do canal TNT.

SITE DO SBT E SBT VÍDEOS:

Além de assistir a partida na televisão de graça, também dá para acompanhar pela internet sem pagar nada. Isso porque o site do SBT e o aplicativo SBT Vídeos disponibilizam a programação em tempo real e com imagens.

Entre no site (www.sbt.com.br), clique em "Ao vivo" e aperte o play. O sistema com o SBT Vídeos é o mesmo. Dá para assistir no computador, celular ou tablet.

