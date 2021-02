Conheça o estádio onde Palmeiras jogará o Mundial

Embora o Palmeiras não tenha a presença de seus torcedores no Mundial de Clubes, devido à restrições por conta da pandemia, o clube pode se sentir em casa no torneio. Isso porque, o Estádio Education City, local onde clube fará seus jogos, possui cores bem familiares aos palmeirenses.

O estádio é todo verde e branco em sua parte interna, assim como as cores do clube paulista. Inaugurado em junho do ano passado, o Education City será sede da Copa do Mundo de 2022. À princípio, o estádio sediaria jogos do último Mundial, no entanto as obras não terminaram a tempo. Com capacidade para 40 mil pessoas, o estádio fica localizado em Doha, capital do Catar.

Veja imagem do Estádio Education City

O Palmeiras realizará suas duas partidas do Mundial de Clubes, no Education City. Isso porque a estreia da equipe no torneio será no dia 7 de fevereiro, em Doha. Mas, tanto as disputas de terceiro lugar quanto a final, também acontecem no estádio. Ou seja, independente se ganhar ou perder seu primeiro jogo, o time de Abel Ferreira jogará uma segunda partida na arena verde e branca.

+ Mundial de Clubes: quando o Palmeiras joga e onde assistir

O Catar construiu todos os seus estádios para a Copa do Mundo representando imagens de objetos, importantes para a cultura do país. No caso do Education City, seu formato é de uma diamante e o campo foi apelidado de “Diamante do Deserto”.

Quem o Palmeiras encara na semifinal?

Garantido na semi, o Verdão terá pela frente o vencedor do primeiro confronto do Mundial de Clubes: Tigres ou Ulsan Hyundai. A partida está marcada para o o dia 7, às 15h, no Estádio Education City. Por sua vez, Bayern enfrenta quem avançar de Al-Duhail e Al-Ahly. Os alemães, jogam no dia seguinte, mas no mesmo horário, no Estádio Al Rayyan.

Jogos do Palmeiras

O Verdão volta a campo nesta terça-feira (2), antes de embarcar para o Catar. Em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o clube enfrenta o Botafogo, no Allianz Parque, às 16h.