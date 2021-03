Copa do Mundo 2022: veja as apostas para a 1ª rodada das eliminatórias

As seleções europeias iniciam nesta quarta-feira suas caminhadas rumo à Copa do Mundo do Qatar de 2022. Dentre os dias 23 e 24 de março, cerca de 50 equipes entram em campo pela 1ª rodada das Eliminatórias da Copa do Velho Continente. Para quem pensa em ganhar um dinheiro com o torneio, confira as dicas e valores de apostas dos 25 jogos desta semana.

Dicas dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

Portugal (R$1,02) x Azerbaijão (R$41,00); Empate: R$16,00

Campeã da Eurocopa de 2016, a seleção portuguesa estreia nas Eliminatórias nesta quarta, mas diante do Azerbaijão. Grande favorita no confronto, a equipe de Cristiano Ronaldo joga em casa e tem grandes chances de vitórias. No entanto, aos apostadores que gostam de correr riscos, uma aposta no Azerbaijão pagará R$41,00 a cada real investido, em caso de triunfo.

França (R$1,25) x Ucrânia (R$10,50); Empate: R$5,25

Atual campeã mundial, a França inicia seu trajeto rumo à próxima Copa do Mundo em confronto contra a Ucrânia. Com a mesma base que conquistou o título em 2018, a equipe é favorita no duelo e tem grandes chances de não sofrer gols na partida, visto que tem uma das melhores defesas entre as seleções. A melhor dica de aposta para o jogo é: vitória dos Blues sem levar gols.

No entanto para os que acreditam em uma zebra, em caso de vitória da Ucrânia, o apostador pode ganhar R$10,50 a cada real investido.

Alemanha (R$1,13) x Islândia (R$17,00); Empate: R$8,00

Campeã Mundial em 2014, no Brasil, a Alemanha chega como uma das grandes favoritas destas Eliminatórias da Copa. Embora tenha caído na fase de grupos na Copa do Mundo de 2018, os alemães ainda são fortes candidatos e possuem uma equipe forte e jovem. Mesmo após sofrer goleada histórica de 6 a 0 para a Espanha, a Alemanha deve se impor diante da Islândia, e uma derrota no confronto com certeza será uma zebra.

Dentre as apostas, a melhor é a vitória dos alemães, mas com as duas equipes balançando as redes. Entretanto, quem quiser arriscar, triunfo os islandeses pagara R$17,00 a cada real investido.

Turquia (R$5,00) x Holanda (R$1,70); Empate: R$3,75

Invicta a cinco partidas, a vice-campeã em 2010 Holanda chega como uma das melhores apostas para esta rodada. Embora jogue fora de casa, os holandeses chegam como favoritos diante da Turquia, que dos últimos oito jogos venceu apenas um. Dentre a melhor aposta, está a vitória da Laranja Mecânica.

Jogos da 1ª rodada das Eliminatórias da Europa

Quarta-feira, 24 de março – 14h

Estônia (R$18,00) x República Tcheca (R$1,15); Empate: R$6,75

Turquia (R$5,00) x Holanda (R$1,70); Empate: R$3,75

Quarta-feira, 24 de março – 16h45

Bélgica (R$1,30) x Gales (R$10,00); Empate: R$3,75

Chipre (R$4,00) x Eslováquia (R$1,95); Empate: R$5,25

Eslovênia (R$1,30) x Croácia (R$1,70); Empate: R$3,35

Finlândia (R$2,70) x Bósnia-Herzegovina (R$2,80); Empate: R$3,00

França (R$1,25) x Ucrânia (R$10,50); Empate: R$5,25

Gibraltar (R$51,00) x Noruega (R$1,02); Empate: R$17,00

Letônia (R$5,70) x Montenegro (R$1,70); Empate: R$3,15

Malta (R$22,00) x Rússia (R$1,11); Empate: R$7,75

Portugal (R$1,02) x Azerbaijão (R$41,00); Empate: R$16,00

Sérvia (R$1,65) x Irlanda (R$6,00); Empate: R$3,40

Quinta-feira, 25 de março – 14h

Bulgária (R$7,50) x Suíça (R$1,50); Empate: R$3,75

Israel (R$4,60) x Dinamarca (R$1,80); Empate: R$3,45

Quinta-feira, 25 de março – 16h45

Alemanha (R$1,13) x Islândia (R$17,00); Empate: R$8,00

Andorra (R$12,00) x Albânia (R$1,30); Empate: R$4,75

Escócia (R$2,30) x Áustria (R$2,20); Empate: R$3,25

Espanha (R$1,15) x Grécia (R$20,0); Empate: R$7,75

Hungria (R$3,80) x Polônia (R$2,20); Empate: R$3,05

Inglaterra (R$1,005) x San Marino (R$67,00); Empate: R$34,00

Itália (R$1,15) x Irlanda do Norte (R$18,00); Empate: R$6,75

Liechtenstein (R$10,30) x Armênia (R$1,30); Empate: R$5,00

Moldávia (R$2,50) x Ilhas Faroé (R$3,10); Empate: R$3,00

Romênia (R$1,70) x Macedônia (R$5,70); Empate: R$3,45

Suécia (R$1,30) x Geórgia (R$12,00); Empate: R$5,00

Como funciona as Eliminatórias da Copa do Mundo 2022?

Na fase preliminar, 55 seleções concorrem em 13 vagas para o Mundial de Seleções em 2022 no Catar. Dessa maneira, formam-se cinco grupos com cinco seleções e outros cinco grupos com seis, somando-se assim dez grupos.

Então, a equipe que terminar a fase de grupos em primeiro lugar garante a classificação direta para a Copa do Mundo. Enquanto isso, o segundo colocado participa da repescagem com outras seleções do continente que lideraram a chave na Liga das Nações da última temporada. No sistema ida e volta, cada seleção enfrenta a outra equipe duas vezes. Uma vitória vale três pontos, mas empate um e a derrota nenhum.

+ Eliminatórias da Copa do Mundo 2022: veja quando o Brasil volta a jogar