Estreia da Copa do Mundo 2022 hoje: horário e assistir ao vivo

A estreia da Copa do Mundo 2022 está marcada para o próximo domingo, 20 de novembro, com a partida entre Catar e Equador. Como manda a tradição, sempre a seleção da casa é quem abre a primeira rodada e por isso os catarianos darão o pontapé inicial. Mas quando a Seleção Brasileira estreia? Como assistir ao torneio?

Guia completo de onde assistir a Copa do Mundo do Catar 2022

Onde vai ser a estreia da Copa do Mundo 2022?

A estreia da Copa do Mundo será neste domingo, 20 de novembro, com a cerimônia de abertura no Estádio Al Bayt, às 12h (horário de Brasília). Mais tarde, a partida entre Catar e Equador, na primeira rodada do grupo A, tem início a partir das 13h (Horário de Brasília) no mesmo local.

A FIFA não deu detalhes sobre a cerimônia de abertura da 22ª edição. Porém, o cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo BTS, está praticamente confirmado no evento. Além disso, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, além de organizadores e políticos devem discursar na abertura.

Danças, shows de música, performances e muita cultura estarão presentes na cerimônia de abertura neste domingo, no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor. Mais tarde, a partida entre Catar e Equador dá o pontapé inicial na Copa do Mundo.

Quando vai ser a estreia do Brasil na Copa 2022?

A estreia da Seleção Brasileira está marcada para quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia pela primeira rodada do grupo G na primeira fase. Jogando no Estádio Lusail, o confronto tem início às 16h (Horário de Brasília).

Também estão no grupo G as seleções de Camarões e Suíça. Na Copa de 2018, o Brasil também enfrentou os suíços e os sérvios, com vitória diante dos dois times.

A escalação titular do Brasil ainda não está definida pelo treinador Tite. O torcedor só vai saber quem será o elenco principal no dia do jogo, quinta-feira, com a possível presença de Neymar, Vini Junior, goleiro Alisson e também Casemiro e Marquinhos.

Todos os jogos do Brasil vão ser transmitido pela Globo, Sportv, GloboPlay, portal GE, FIFA+ e no canal do Casimiro de graça.

CONFIRA A TABELA COMPLETA DE JOGOS DO BRASIL

Por que a Copa do Catar vai ser em novembro?

Por decisão unânime da FIFA, a Copa do Mundo no Catar será disputada em novembro e dezembro por conta do forte calor que faz durante o verão no meio de ano.

Em todas as edições da Copa, a competição é realizada entre junho, julho ou agosto. Porém, como o Catar chega a temperaturas entre 40 e 50 graus no meio do ano, a entidade optou por transferir o Mundial de seleções para o fim o ano, quando é inverno no país.

Esta é a primeira vez que o torneio é feito no Oriente Médio, assim como tem o seu calendário alterado pela primeira vez na história.

Quando é a final da Copa do Mundo do Catar?

A final da Copa do Mundo no Catar está marcada para 18 de dezembro, domingo, às 12h (Horário de Brasília), no Estádio Luisal.

O espaço vai receber além da grande final da Copa dois jogos do Brasil na fase de grupos, além de confrontos de outras seleções além das oitavas de final, quartas e semifinal. Com capacidade para 80 mil torcedores, o local possui uma fachada única inspirada em artesanatos islâmicos.

As duas equipes finalistas vão jogar a final no dia 18 dentro do estádio com casa lotada.

