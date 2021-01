Copa do Rei: confira os confrontos das oitavas de final

A Federação Espanhola de Futebol realizou na última semana o sorteio que define os confrontos pelas oitavas de final da Copa do Rei. Ao todo, 32 equipes divididas em dezesseis jogos disputam a vaga para a próxima fase da competição. Dessa maneira, conheça os adversários de Barcelona e Real Madrid na Copa do Rei.

Confrontos definidos pelas oitavas de final

Ao todo, 32 times disputam as oitavas de final da Copa do Rei visando alcançar a tão sonhada e esperada grande final. Ademais, a competição engloba equipes da elite do futebol espanhol, como Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Real Valladolid, Eibar, Granada, Alavés, Sevilla, Valencia, Betis, Osasuna, Levante, Cádiz, Villarreal e Elche.

Ademais, a Copa do Rei também traz times que jogam na segunda e terceira divisão do Espanhol. Mesmo com a diferença entre padrões e uma realidade completamente diferente, estes times conseguem surpreender, vencer grandes equipes do futebol espanhol e assim chegar longe na competição.

Cornellà x Barcelona

UD Ibiza x Athletic Bilbao

Alcoyano x Real Madrid

Córdoba x Real Sociedad

Penã Desportiva x Real Valladolid

Navalcarnero x Eibar

Málaga x Granada

Almería x Alavés

Leganés x Sevilla

Alcorcón x Valencia

Girona x Cádiz

Real Sporting Gijón x Real Betis

Espanyol x Osasuna

Fuenlabrada x Levante

Rayo Vallecano x Elche

Tenerife x Villarreal

🚨 OFICIAL | Estos son los emparejamientos de dieciseisavos de final de la #CopaDelRey. ➡️ Eliminatoria a partido único. ➡️ Los encuentros se jugarán los días 16, 17, 20 y 21 de enero. ℹ️ Toda la información: https://t.co/YbAplyApuS#SorteoCopa🗳️#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/KD68QsGhMr — RFEF (@rfef) January 8, 2021

Datas da Copa do Rei

Primeiramente, as partidas estão marcadas para acontecer nos dias 16, 17, 20 e 21 de janeiro. Entretanto, as datas podem sofrer alteração tanto pela pandemia do coronavírus quanto por problemas climáticos.

Ademais, os jogos da competição espanhola possuem transmissão dos canais ESPN e Fox Sports, além da plataforma Watch ESPN, aplicativo para assistir aos demais jogos pelo celular.

