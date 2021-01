Copa do Rei: confira todos os confrontos das oitavas de final

A Federação Espanhola de Futebol realizou o sorteio que define os confrontos das oitavas de final pela Copa do Rei nesta sexta-feira (22). Ao todo, dezesseis equipes são divididas em oito jogos para disputar a tão sonhada vaga na grande final da competição. Dessa maneira, conheça todas as partidas pelas oitavas na Copa do Rei.

Como funciona a Copa do Rei?

O torneio começa com a fase preliminar, contando com vinte equipes menos “conhecidas” de diferentes regiões da Espanha disputando para entrar oficialmente na Copa do Rei.

Então, com cinquenta e seis jogos definidos por sorteio, a primeira rodada tem início. Chegando na segunda rodada, são vinte e oito jogos também com sistema eliminatório e mando de campo para as equipes de menor divisão.

Pela terceira fase, as equipes de Real Madrid, Real Sociedad e Athletic Bilbao já aparecem na lista. Ao todo, são dezesseis disputas. Chegando nas oitavas, oito confrontos, as quartas de final, semifinal e por último a tão esperada final, com os dois finalistas.

Confira os confrontos das oitavas e as datas

Dezesseis times espanhóis entram em campo pelas oitavas de final. Para a surpresa dos torcedores, o Real Madrid foi eliminado na última semana pelo Alcoyano, enquanto o Atlético de Madrid também se despediu.

As equipes participantes são Villarreal, Levante, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Barcelona, Granada, Betis, Athletic Club, Real Valladolid, Girona, Sevilla, Almería, Rayo Vallecano, CDA Navalcarnero e Alcoyano.

Em jogo único, quem vencer está classificado para as quartas de final da Copa do Rei. Os jogos tem início na próxima terça-feira (26), terminando na quinta (28). Então, confira os confrontos e as datas de cada um.

Real Valladolid x Levante – Terça-feira(26) – 15h

Girona x Villarreal – Terça-feira(26) – 17h

Betis x Real Sociedad – Terça-feira(26) -17h

Sevilla x Valencia – Quarta-feira (27) – 15h

Almería x Osasuna – Quarta-feira (27) – 17h

Rayo Vallecano x Barcelona – Quarta-feira (27) – 17h

Navalcarnero x Granada – Quinta-feira (28) – 15h

Alcoyano x Athletic Bilbao – Quinta-feira (28) – 17h

📺 HORARIOS Y RETRANSMISIONES | Estos son los horarios y las televisiones que retransmitirán los partidos de octavos de final de la #CopaDelRey. ⚽️ La eliminatoria, a partido único, se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero.#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/Zf0LehoPEh — RFEF (@rfef) January 22, 2021

Então, onde assistir aos jogos da Copa do Rei?

Ademais, os canais ESPN e Fox Sports possuem os direitos de transmissão dos confrontos. Para assistir, você precisa da tv por assinatura, ou então através do aplicativo Watch ESPN.