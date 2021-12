Copinha 2022: confira a tabela de grupos e as cidades-sedes

A Federação Paulista de Futebol definiu os 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior através de sorteio nesta segunda-feira, 13/12, no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. A competição não aconteceu em 2021 por conta da pandemia, retornando para o calendário no ano que vem em todo o vapor. Confira como ficou os grupos na Copinha de 2022.

Copinha 2022 times confirmados em grupos

Em sorteio realizado nesta segunda-feira pela FPF, os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram definidos para a temporada de 2022. Depois de não acontecer por conta da pandemia em 2021, o evento está de volta e promete trazer muita disputa.

São 128 equipes de todos os estados brasileiros divididas em 32 grupos com quatro cada, sendo mais de três mil atletas da base prontos para mostrarem todo o seu potencial em campo. Lembrando que somente os dois primeiros avançam até a fase eliminatória.

Dessa maneira, saiba quais são todos os 32 grupos da competição e as cidades-sedes de cada um deles:

GRUPO 1 (Votuporanga):

Votuporanguense

Bahia

Monte Azul de SP

Atlético Matogrossense

GRUPO 2 (Tanabi):

Tanabi

Vila Nova

Guarani

Aquidauanense-MS

GRUPO 3 (Bálsamo):

Mirassol

Sport

Taquatinga-DF

Confiança

GRUPO 4 (Lins):

Linense

Atlético-MG

Andirá-AC

Desportivo Alianza-AL

GRUPO 5 (Franca):

Francana

Juventude

Ponte Preta

Confiança-PB

GRUPO 6 (Matão):

Matonense

Fluminense

Fast Clube-AM

Jacuipense-BA

GRUPO 7 (Cravinhos)

Comercial

Criciúma

Nova Iguaçu

Chapadinha-MA

GRUPO 8 (Araraquara):

Ferroviária

Santos

Rondoniense-RO

Operário-PR

GRUPO 9 (Iacanga):

União Iacanga

Santa Cruz

Novorizontino

União ABC-MS

GRUPO 10 (Jaú):

XV de Jaú

Grêmio

Castanhal

Mixto-MT

GRUPO 11 (São Carlos):

São Carlense

América-MG

São Carlos

Falcon-SE

GRUPO 12 (Araras):

União São João

Athletico-PR

Velo Clube

Taquarussú-TO

GRUPO 13 (Guaratinguetá):

Manthiqueira

Vitória

XV de Piracicaba

São José-RS

GRUPO 14 (Taubaté):

Taubaté

Botafogo

Petrolina

Aparecidense

GRUPO 15 (São José dos Campos):

São José

Corinthians

River-PI

Resende

GRUPO 16 (Suzano):

União Suzano

Fortaleza

Ituano

Concórdia

GRUPO 17 (Porto Feliz):

Desportivo Brasil

Goiás

Botafogo-SP

Iape-MA

GRUPO 18 (Jundiaí):

Paulista

Ceará

São Bernardo FC

Bragantino-PA

GRUPO 19 (Jaguariúna):

Jaguariúna

ABC

RB Bragantino

Fluminense-PI

GRUPO 20 (Itapira):

Itapirense

Cruzeiro

Retrô

Palmas

GRUPO 21 (São Caetano do Sul):

São Caetano

São Paulo

Desportiva Perilima-PB

CSE-AL

GRUPO 22 (São Bernardo do Campo):

EC São Bernardo

Londrina

São Bento

Aster Brasil-ES

GRUPO 23 (Osasco):

Osasco Audax

Joinville

Santo André

Camaçariense-BA

GRUPO 24 (Santana de Parnaíba):

SKA Brasil

Vasco

Rio Claro

Lagarto-SE

GRUPO 25 (Mogi das Cruzes):

União Mogi

Internacional

Portuguesa

São Raimundo-RR

GRUPO 26 (Guarulhos):

Flamengo-SP

Avaí

Guarulhos

Santana-AP

GRUPO 27 (Mauá):

Mauá

Atlético-GO

Mauaense

Volta Redonda

GRUPO 28 (Diadema):

Água Santa

Palmeiras

Real Ariquemes-RO

Assu-RN

GRUPO 29 (Barueri):

Oeste

Flamengo

Floresta

Forte-ES

GRUPO 30 (São Paulo – Ibrachina):

Ibrachina

Náutico

Inter de Limeira

Serranense-MG

GRUPO 31 (São Paulo – Juventus):

Juventus

CRB

AA Portuguesa

Canaã-BA

GRUPO 32 (São Paulo – Nacional):

Nacional

Coritiba

Capivariano

Real Brasília

Quando começa a Copinha 2022?

A Copa São Paulo Júnior tem início em 02 de janeiro de 2022 com a fase de grupos, seguindo depois até o mata-mata para alcançar a grande final. A final, entretanto, esta marcada para acontecer em 25 de janeiro. A tabela ainda não foi divulgada pela Federação Paulista.

Ao todo, serão 32 cidades-sedes do maior evento de futebol de base do país, sendo Votuporanga, Tanabi, Bálsamo, Lins, Franca, Matão, Cravinhos, Araraquara, Iacanga, Jaú, São Carlos, Araras, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, Suzano, Porto Feliz, Jundiaí, Jaguariúna, Itapira, São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, Osasco, Santana de Parnaíba, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Mauá, Diadema, Barueri e São Paulo em Ibrachina, Juventus e Nacional.

Como funciona a Copa São Paulo de Futebol Júnior?

Ao todo, 128 equipes são divididas em 32 grupos de quatro times cada, separados por cidades-sedes onde disputam três rodadas. Apenas o primeiro e segundo lugar avançam para a segunda fase onde, em jogo único onde o primeiro colocado enfrenta o segundo do grupo ao lado e assim por diante, seguindo o chaveamento até a terceira fase.

O campeonato segue até as oitavas de final, quartas e semifinal, sempre em jogo único. Por fim, a final é realizada em estádio netruo, em São Paulo. É provável que os jogos contem com a presença de torcidas, mas sempre mantendo os principais cuidados para evitar o aumento de casos como a autorização de vacinados e exames.

A faixa etária de idades aceita jogadores nascidos em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

