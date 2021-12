Quem o Atlético-MG enfrenta na Supercopa do Brasil 2022?

O Atlético Mineiro já está classificado para a Supercopa do Brasil. No entanto, o elenco pode ter um novo adversário pela frente se vencer a Copa do Brasil, já que dessa maneira conquistaria a vaga através dos dois critérios. Seguindo o regulamento da CBF, entenda quem o Atlético pode enfrentar na Supercopa do Brasil em 2022 e como funciona.

Quem o Atlético-MG vai enfrentar na Supercopa do Brasil em 2022?

Se o Atlético Mineiro ganhar a Copa do Brasil em 2021, então o clube vai enfrentar na Supercopa do Brasil o Flamengo em 2022. Isso porque a Supercopa reúne o campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil em jogo único. Caso o Atlético ganhe a Copa, então a vaga fica com o segundo lugar do Brasileirão, no caso o Flamengo.

De acordo com o regulamento da CBF, publicado em edital no site oficial, o artigo 1 indica que, caso o mesmo clube conquiste a vaga nos dois critérios, então é o vice-campeão do Brasileirão quem joga. Dessa maneira, o Flamengo é quem se classifica caso o Galo seja campeão também na Copa do Brasil..

No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Galo venceu o Furacão por 4 a 0, indicando que o clube mineiro será o grande campeão do torneio. Para o Athletico ser campeão, precisa vencer com cinco gols ou mais.

Até o momento, a Supercopa do Brasil ainda não tem data definida e muito menos o horário. No entanto, a edição passada foi realizada em 11 de abril de 2021, em um domingo pela manhã. O atual campeão é o Flamengo, depois de vencer o Palmeiras.

Confira o capítulo do regulamento da CBF.

Qual é a premiação da Supercopa?

Além de faturar a taça da Supercopa da CBF, o vencedor da Supercopa também ganha o título de campeão, medalhas douradas para todos os atletas, comissão técnica e dirigentes, e um alto valor em dinheiro aos cofres do clube.

Assim como a data, a premiação também não foi divulgada pela federação brasileira. No entanto, os números da edições anteriores podem ser comparados.

Em 2021, o Flamengo ganhou R$5 milhões, de acordo com o portal Globo Esporte. O vice leva a fatura de 2 milhões, o que também é uma boa quantia. Em 2020, o valor foi o mesmo atribuído aos times.

Onde vai passar a Supercopa do Brasil em 2022?

O canal Globo, na televisão aberta para todo o Brasil, e o SporTV, disponível em operadoras por assinatura, são os responsáveis por transmitirem o confronto da final da Supercopa do Brasil no ano que vem.

Assim como no ano passado, o confronto promete tomar todas as emissoras e afiliadas da Rede Globo para passar a grande decisão ao vivo.

