Copinha 2022: confira os times classificados para a terceira fase

Trinta e duas equipes garantiram a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na temporada 2022. Corinthians, Flamengo, Vasco, Palmeiras e Internacional estão entre os classificados, garantindo o desejo de levantar a taça mais importante do futebol de base. Confira os times classificados na Copinha 2022 para a terceira fase.

Times classificados para a terceira fase na Copinha 2022

Com o fim da fase de grupos, trinta e duas equipes chegaram até a terceira fase da Copinha em busca de garantir o principal troféu das categorias de base. Mesmo com os favoritos classificados, a segunda etapa contou com grandes surpresas como a derrota do Atlético Mineiro para o Mirassol e o Fortaleza perdendo para o Resende.

Os elencos vão disputar a terceira fase seguindo o chaveamento determinado pelo sorteio, isto é, enfrentam o vencedor do grupo ao lado como manda o regulamento. Alguns, no entanto, reencontram times do mesmo grupo na primeira fase.

No mata-mata, em caso de empate, a disputa de pênaltis será realizada. Confira quais times estão classificados na terceira fase da Copinha 2022 disputar e todos os jogos da terceira fase.

Sexta-feira (14/01):

Taubaté x Botafogo – 11h

Votuporanguense x Bahia – 13h15

Ponte Preta x Fluminense – 15h

Mirassol x Sport – 16h

Grêmio Novorizontino x Grêmio – 17h15

Falcon x América-MG – 18h30

Ferroviária x Santos – 19h30

Corinthians x Resende – 21h45

Sábado (15/01):

Desportivo Brasil x Iape

Retrô x Cruzeiro

São Paulo x São Caetano

Audax x Vasco

Internacional x Portuguesa

Atlético-GO x Palmeiras

Flamengo x Oeste

Canãa x Juventus

Quando é a final da Copinha 2022?

A decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai acontecer em 25 de janeiro de 2022, terça-feira, ainda sem local definido pela Federação Paulista de Futebol. Isso porque o Pacaembu, palco de todas as outras edições, passa por reformas este ano e, por isso, a FPF deverá alterar o local.

O horário também será definido pela entidade paulista.

