Coquimbo Unido x Defensa y Justicia: onde assistir jogo da Sul-americana

Coquimbo Unido x Defensa y Justicia iniciam nesta terça-feira (12) a disputa por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Pelo jogo de ida da semifinal, as equipes se enfrentam às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai.

O confronto que ocorreria na quinta (7), precisou ter data e local alterados devido à pandemia de Covid-19. Isso porque, três jogadores do time do Defensa y Justicia, testaram positivo para a doença.

+ Veja recordes de Kazu Miura, jogador mais velho em atividade no futebol

Onde assistir Coquimbo Unido x Defensa y Justicia?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O confronto entre Coquimbo Unido x Defensa y Justicia pela Sul-americana não terá transmissão da TV aberta no Brasil. No entanto, o canal oficial da Conmebol, transmite o jogo.

Como as equipes chegam para a decisão?

Tanto o Coquimbo Unido, quanto o Defensa y Justicia, são surpresas na Sul-americana até então. A equipe chilena eliminou na fase anterior o Junior Barranquilla, após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, mas perder a volta por 1 a 0. A classificação veio por conta do gol fora.

Já os argentinos despacharam o Bahia nas quartas de final, vencendo os dois jogos: 3 a 2 no Brasil, e 1 a 0 na Argentina. O time do Defensa y Justicia chegou à Sul-Americana por meio da Libertadores. A equipe estava no Grupo G, ao lado de: Santos, Delfín e Olímpia. No entanto, o clube argentino ficou em terceiro na chave, e garantiu o direito de disputar a Sula.

Escalações de Coquimbo Unido x Defensa y Justicia

O time do Coquimbo Unido não terá desfalques para o duelo e deve ir com força máxima. Os chilenos são a grande sensação dessa edição da Copa Sul-Americana.

Coquimbo Unido: Cano, Chang, Pereyra e Osório; Gática, Manríquez, Aravena e Salas; Farfan, Abrigo, Vallejos.

Já os visitantes chegam para o duelo com um desfalque. Logo depois de uma uma confusão na partida de volta das quartas de final, contra o Tricolor baiano, o meio-campinas Acevedo foi expulso. Por isso, o atleta está fora do primeiro jogo da semifinal.

Defensa y Justicia: Unsain; Frías, Héctor Martínez e Paredes; Escalante, Larralde, Rius, Pizzini e Isnaldo; Braian Romero e Walter Bou.