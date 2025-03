O Corinthians vai jogar contra quem na semifinal do Paulista 2025? Ainda hoje, 3 de março, vamos descobrir como será o jogo do próximo domingo, 9. Santos, São Paulo e Novorizontino podem ser o rival do timão.

Quando é o jogo do Corinthians na semifinal do Paulista?

O jogo do Corinthians na semifinal do Paulista de 2025 acontece no domingo, 9 de março, com horário a ser definido. O Timão busca acabar com a seca de 6 anos sem títulos.

O que falta ser decidido é contra quem será o duelo. São Paulo joga nesta segunda contra o Novorizontino, e após a partida saberemos quem será o adversário do Alvinegro. As alternativas são: Santos, São Paulo ou Novorizontino. O Palmeiras não é uma opção nessa fase.

O Corinthians enfrenta o Santos na semifinal se o São Paulo vencer o Novorizontino no tempo regular.

A possibilidade do jogo ser contra o São Paulo é se o time vencer o Novorizontino nos pênaltis.

Agora, se o Novorizontino passar o SPFC, aí a semifinal será contra o timão, enquanto Palmeiras e Santos se enfrentariam.