Quartas de final do Paulista é jogo único? Como funciona

De 1 a 3 de março, 6 times disputam as quartas de final do Paulista de 2025. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Mirassol, Novorizontino, Santos, Bragantino e São Bernardo têm jogos decisivos pela frente, pois quem perder está fora da semifinal.

Como funciona as quartas de final do Paulista em 2025?

De acordo com o critério de desempate Paulistão 2025, as partidas das quartas do Paulista em 2025 são em jogos únicos e, caso terminem empatadas no tempo normal, vão para os pênaltis. O mando de campo é do time que acabou em primeiro lugar na fase de grupos.

“No caso de haver empate nas partidas da fase de quartas de final e semifinal da Competição, a partida será decidida através de disputa de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board – IFAB”, diz trecho extraído do regulamento do Campeonato Paulista.

Oito equipes jogam as quartas do Campeonato Paulista na temporada 2025 e os quatro ganhadores dos confrontos avançam para as semifinais, onde também disputam em partida única.

Jogos das quartas do Paulistão

São Bernardo x Palmeiras

Quando: sábado, 20h30, no Estádio Primeiro de Maio

Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol, Zapping e CazéTV

Corinthians x Mirassol

Quando: domingo, 18h30, na Neo Química Arena

Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol, Zapping, CazéTV e Record

Santos x Bragantino

Quando: domingo, 20h45, na Vila Belmiro

Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol, Zapping e CazéTV

São Paulo x Novorizontino

Quando: segunda, 20h, no Morumbis

Onde assistir: TNT e Max

