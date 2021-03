Corinthians x América de Cali: onde assistir Libertadores Feminina – 17/3

Pela semifinal da Copa Libertadores Feminina 2021, o Corinthians enfrenta o América de Cali, nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Com a melhor campanha do Grupo A, meninas do Timão enfrentaram as colombianas na fase de grupos, e venceram por 3 a 0. Agora no mata-mata, equipes voltam a se enfrentar, mas no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na província de Buenos Aires, então na Argentina. Veja onde assistir o jogo do Corinthians na Libertadores Feminina.

Onde assistir o Corinthians na Libertadores Feminina?

Corinthians x América de Cali assistir Libertadores Feminina: CONMEBOL TV e Facebook.

A partida entre Corinthians e América de Cali pela semifinal da Copa Libertadores Feminina 2021, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, a CONMEBOL TV, canal pay-per-view da entidade organizadora da Copa Libertadores, exibe o jogo ao vivo. Entretanto, o cliente que quiser assinar o pacote terá que desembolsar o valor de R$39,90 por mês.

Quais são os canais da CONMEBOL TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

Os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço então de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

Provável escalação do Corinthians: Tainá, Katiuscia, Pardal, Poliana e Tamires; Grazi, Andressinha e Gabi Zanotti; Giovanna Crivelari, Gabi Nunes e Adriana.

Jogos da semifinal da Libertadores Feminina

Quarta

Corinthians x América de Cali – 17h

Quinta

Universidad de Chile x Ferroviária

