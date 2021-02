Corinthians x Ceará (3/2): onde assistir e escalações da partida da Série A

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Ceará se enfrentam nesta quarta (3), às 21h30, na Neo Química Arena. Ambas equipes estão emboladas no grupo com 45 pontos, que vai do 8º ao 12º colocado, mas quem vencer, dá um salto e se aproxima do G-6.

Onde assistir Corinthians e Ceará ?

A partida entre Corinthians e Ceará será exibida na TV aberta. Isso porque a Rede Globo transmite o jogo para os estados de São Paulo, Ceará e outras partes da rede. No Premiere, o confronto será transmitido ao vivo para todo o país, mas no pay-per-view.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Cantillo (Ramiro); Gustavo Mosquito, Luan e Mateus Vital; e Jô.

Ceará: Richard, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago (Klaus) e Alyson; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Lima, Léo Chú e Cléber.

Jogos da 34ª rodada do Brasileirão

Grêmio x Santos – 16h

RB Bragantino x Atlético-GO – 19h15

Corinthians x Ceará – 21h30

Bahia x Fluminense – 21h30

Goiás x Atlético-MG – 21h30

04/02

Fortaleza x Coritiba – 18h

Flamengo x Vasco – 21h

Athletico-PR x Internacional – 21h

05/02

Botafogo x Sport – 20h

19/02

São Paulo x Palmeiras

Como Corinthians e Ceará chegam para o jogo?

Precisando da vitória para se aproximar do G-6 em busca de uma vaga na Libertadores, o Timão chega para o confronto logo depois de perder para o Bahia em jogo atrasado e RB Bragantino na rodada 32. Estacionado com 45 pontos, o Corinthians está embolado em grupo com mais quatro equipes com então a mesma pontuação.

Assim como o clube paulista, o Ceará também está com 45 pontos. Os cearenses também chegam com derrota na última rodada, no entanto, ficam à frente do Timão por conta do saldo de gols: 2 a 1. Enquanto o time de Vagner Mancini é o 10º colocado, o Vozão fica uma posição acima, em 9º.