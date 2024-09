O Corinthians é hexacampeão do Campeonato Brasileiro Feminino!

Corinthians x São Paulo feminino resultado: 'As Brabas' conquistam o Hexa

Neste domingo, 22 de setembro, o Corinthians de futebol feminino conquistou mais Brasileirão. Desta vez, a equipe das Brabas conquistou o Hexacampeonato em cima do São Paulo, com um placar de 2 x 0.

Aos 17 min do 2º tempo Jaque Ribeiro abriu o placar. O segundo gol foi de Carol Nogueira em um contra-ataque.

Já no fim do jogo, aos 52, o São Paulo teve uma jogadora expulsa. Robinha tomou a punição após um carrinho em Eudimilla.

Títulos do Corinthians Feminino na história

O Corinthians é a grande potência do futebol feminino hoje no Brasil. São seis títulos do Campeonato Brasileiro, sendo 5 seguidos.

Os títulos são respostas de grandes investimentos feitos por parte do clube alvinegro. Centro de treinamento, patrocínios, propagandas e campanhas são realizadas para manter o elenco feminino em alto nível. Desde então, as Brabas já venceram cinco competições na modalidade.

Confira todos os títulos do Corinthians Feminino conquistados até hoje.

Libertadores da América – 3 títulos (2017, 2019 e 2021)

Brasileirão Série A – 4 títulos (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

Paulistão – 3 títulos (2019, 2020 e 2021)

Copa do Brasil – 1 título (2016)

Rosario Cup – 1 título (2018)