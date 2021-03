Coritiba x Cascavel: onde assistir ao vivo jogo de hoje – 27/3

Em jogo atrasado ainda da 1ª rodada do Campeonato Paranaense 2021, o Coritiba recebe o Cascavel CR, mas no Estádio Municipal José Luís Chiappin, o popular Estádio dos Pássaros, em Arapongas (PR). O Coxa Branca atuou apenas uma vez neste Estadual, mas venceu seu compromisso diante do Maringá, e ocupa quarto lugar com três pontos. Já o Tricolor, em dois jogos, perdeu ambos e segue na lanterna da competição. A bola rola no confronto às 16h (horário de Brasília).

Como assistir ao vivo Coritiba e Cascavel?

Assistir ao vivo Coritiba x Cascavel CR: TV Rede Massa e TV Coxa Prime

A TV Coxa Prime exibe a partida ao vivo entre Coritiba e Cascavel, pela 1ª rodada do Campeonato Paranaense, no site tvcoxaprime.com.br. No entanto, o sistema de assinatura é pago, mas com descontos para os sócio torcedores do clube.

Para a compra do pacote com acesso a todos os jogos do Coxa Branca no Estadual, o torcedor comum pode então pagar em até 4x de R$24,50. Já aos torcedores sócios da equipe, possuem um desconto e então podem dividir em até 4x de R$14,50.

Na televisão, a Rede Massa (filiada do SBT), exibe o jogo ao vivo na tv aberta, a partir das 16h (horário de Brasília).

Qual a provável escalação do jogo?

Coritiba : Wilson; Natanael, Wellington Carvalho (Thalisson), Castán, Romário; Willian Farias, Val; Rafinha (Robinho), Veldeci, Igor Paixão (Guilherme Biro) e Léo Gamalho.

: Wilson; Natanael, Wellington Carvalho (Thalisson), Castán, Romário; Willian Farias, Val; Rafinha (Robinho), Veldeci, Igor Paixão (Guilherme Biro) e Léo Gamalho. Cascavel CR: Tom Cristian, Favali, Vinicius Sangiorgi , Gustavo Eugênio, Gomes, Ramon, Hadrian (Cuero), William Freitas, Romário, Bruno (Matheus Silva), Gabriel Oliveira (Lucy Júnior).

Onde e quando será Coritiba e Cascavel?

Embora o mando de campo seja do Coxa Branca, o município de Curitiba está proibido de sediar partidas de futebol. Por isso, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) precisou realocar o confronto entre Coritiba e Cascavel, para o Estádio Municipal José Luís Chiappin, o popular Estádio dos Pássaros, em Arapongas, interior do Paraná. A bola rola às 16h (horário de Brasília) deste sábado, dia 27 de março.

Por conta das restrições de alguns municípios devido à pandemia de Covid-19, alguns jogos do Campeonato Paranaense 2021 precisaram ser adiados. O Coritiba, por exemplo, só realizou um jogo no Estadual até então, enquanto algumas equipes já jogaram três vezes.

O único jogo do Coxa Branca na competição ocorreu diante do Maringá, mas com vitória do Verdão por 1 a 0. Já o Cascável CR, entrou em campo em duas oportunidades, mas perdeu em ambas. Derrotas para Toledo e Cianorte, mas por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Tabela da 1ª rodada do Campeonato Paranaense

Cianorte 1 x 0 Athletico-PR

Operário 1 x 1 Azuriz

Londrina 1 x 1 Maringá

Toledo 0 x 1 Rio Branco

FC Cascavel 1 x 0 Paraná

Sábado

Coritiba x Cascavel CR – 16h

