CRAC x Atlético-GO (4/2): onde assistir jogo do Campeonato Goiano 2021

Pela segunda rodada do Campeonato Goiano 2021, CRAC e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (4), no Estádio Clube do Povo, às 15h30. A partida marca a estreia do Dragão nesta temporada, isso porque o clube teve seu jogo na rodada inaugural adiado.

Garantido na Copa Sul-americana pelo Brasileirão, o Atlético deve ter uma equipe mista para o jogo do Estadual, pois o clube deu descanso aos principais jogadores do elenco.

CRAC x Atlético-GO: onde assistir ?

A partida entre CRAC e Atlético-GO não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida ao vivo, a partir das 15h30, mas no pay-per-view.

Arbitragem da partida

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistente 1: Márcio Soares

Assistente 2: Pedro Henrique Tavares

4º Árbitro: Alcino Neto

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Goiano

Jataiense x Grêmio Anápolis

Anápolis x Itumbiara

CRAC x Atlético-GO

Jaraguá x Iporá

Goiás x Goianésia

Aparecidense x Vila Nova

Como CRAC e Atlético-GO chegam para o jogo?

Jogando em casa, o CRAC busca sua primeira vitória no Estadual. A equipe estreou na competição no domingo (28/2), mas empatou diante do Itumbiara em 1 a 1.

Já o Dragão inicia sua caminhada na temporada de 2021, logo depois de um bom Campeonato Brasileiro. A equipe conseguiu fechar a competição nacional em 13º lugar, com então 50 pontos, e o desempenho garantiu o clube na Copa Sul-americana de 2021.

Com a competição internacional no calendário deste ano, os goianos então começam a planejar o elenco da atual temporada. Algumas peças importantes da equipe saíram, como Jean, Matheus Vargas e Chico. No entanto, o clube já iniciou a remontagem da equipe e contratou o atacante Léo Jabá, ex-corinthians.

Outra mudança no Dragão ocorre no comando técnico. Isso porque o treinador Eduardo Souza saiu da equipe e João Paulo Sanches assume o cargo interinamente. Auxiliar da comissão permanente do Atlético-GO, Sanches comandará o clube no confronto desta quinta (4).

