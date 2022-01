CRAC x Vila Nova: onde assistir e horário do jogo de hoje – 30/01

Pela segunda rodada do Campeonato Goiano, as equipes se enfrentam neste domingo

Valendo os três pontos da segunda rodada no grupo B do Campeonato Goiano, CRAC x Vila Nova se enfrentam neste domingo, 30/01, a partir das 16h (horário de Brasília), jogando no Estadio Genervino Da Fonseca. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Horário do jogo do Vila Nova hoje

O jogo entre CRAC e Vila Nova neste domingo contará com a transmissão da plataforma Eleven Sports, gratuita para todo o público no Brasil a partir das quatro da tarde. O streaming do Eleven Sports está disponível gratuitamente no site oficial (www.elevensports.pt). Basta entrar, procurar pelo jogo desejado do Campeonato Goiano, através da Federação, e assistir ao vivo todos os lances da partida. Também é possível baixar o aplicativo em Android e iOS.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

O CRAC vem de derrota para o Atlético-GO na última quarta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Goiano na temporada. Por isso, o elenco da cidade de Catalão deve colocar os seus melhores jogadores no confronto deste domingo e contar com a força de sua torcida no estádio para elevar o desempenho do time em busca da primeira vitória. Por fim, no grupo B, está em 5º lugar.

Enquanto isso, o Vila Nova saiu vitorioso do confronto contra o Goianésia também durante a semana na rodada de estreia da competição estadual. Agora, tem pela frente um novo desafio onde precisa entrar com toda a confiança necessária se quiser garantir os três pontos e, quem sabe assim, a liderança. Até o momento, está em segundo lugar no grupo B com três pontos, atrás do Atlético-GO.

Escalações de CRAC x Vila Nova

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje, seja por suspensão ou lesões, com os dois comandantes mantendo a escalação original da rodada passada.

Escalação de CRAC: Dida; Duda, Gabriel Pires, Anderson Alagoano, Igor; Luis Felipe, Marquinhos, Maurício; Ygor Vinicius, Kayron, Janderson

Escalação de Vila Nova: Georgemy; Moacir, Renato, Rafael Donato, Willian Formiga; Deivid, Arthu Rezende, Wagner, Matheuszinho; Jean Silva, Clayton

