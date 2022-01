Crato x Atlético-CE: onde assistir e horário do jogo de hoje – 24/01

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Cearense na primeira fase, as equipes de Crato x Atlético-CE se enfrentam nesta segunda-feira, 24/01, a partir das 15h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Mirandão. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje online.

Onde assistir Crato x Atlético-CE O Youtube do FCF TV, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Cearense ao vivo nesta segunda-feira.

O jogo não tem transmissão pela TV, mas está disponível pela internet para todo o Brasil.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

Escalações de Crato x Atlético-CE

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo desta segunda-feira, o que significa que devem entrar em campo completas.

Crato: André; Matheus Carioca, Natan, Mateus Dias, Da Silva; Arthur, Dagson, Ninho Xavier; Itamar, Cleitinho, Neto

Atlético-CE: Dionáthan; Roberth, Murylo Benini, Yuri Garcia, Dim; Bruno Nascimento, Inácio, Ewerthon, Levi Gabriel; Claudivan, Vitor Emanuel

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Crato aparece em 6ª posição na classificação do Campeonato Cearense com 4 pontos depois de vencer somente uma partida, empatar outra e perder três. Por isso, deve escolher os seus melhores jogadores para entrar em campo nesta segunda-feira, contar com a torcida e levar a vitória.

Do outro lado, o Atlético também não aparece com boa campanha já que ocupa o 8º lugar com apenas 1 ponto, isto é, só garantiu um empate e perdeu as outras quatro partidas da temporada. Dessa maneira, se não vencer o jogo de hoje, pode se complicar e ser rebaixado ao fim da primeira fase.

