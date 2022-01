Crato x Maracanã: onde assistir e horário do jogo de hoje – 12/01

Pela segunda rodada na primeira fase do Campeonato Cearense, as equipes de Crato x Maracanã entram em campo nesta quarta-feira, 12/01, com a bola rolando às 16h (horário de Brasília), jogando no Estádio Inaldão. Com transmissão do de hoje, saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Crato x Maracanã: O Youtube do FCF TV, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Cearense ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Inaldão, cidade de Santo Antonio

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

Na primeira rodada, o time do Crato venceu o Icasa jogando fora de casa, garantindo-se em terceiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Cearense com 3 pontos. Agora, vai buscar a sua segunda vitória consecutiva para quem sabe carimbar o passaporte até as quartas.

Enquanto isso, o Maracanã também venceu o seu último jogo da competição cearense diante do Atlético Cearense jogando em casa. Agora, fora de casa, espera contar novamente com a sorte, dispor-se dos seus melhores jogadores em campo e disparar na tabela, onde ocupa a segunda posição com 3 pontos.

Escalações de Crato e Maracanã:

Nenhuma das equipes entra em campo nesta quarta com desfalques. Por isso, vão protagonizar uma disputa ferrenha pelos três pontos na primeira fase.

Crato: André; Matheus, Leone, Natan, Da Silva; Índio, Dagson, Ninho Xavier, Itamar; Cleitinho, Edinho

Maracanã: Rayr; Ciro Sena, Nanin, Gustavo, Fabinho; Dede, Junior Dinde, Michel, Dudu; Wesley, Indio

