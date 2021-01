Crawley Town x Leeds (10/01): onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Crawley Town e Leeds se enfrentam neste domingo (10), às 10h30, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, no Broadfield Stadium. No sistema de partida única, quem ganhar o confronto está classificado para as oitavas da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Crawley Town x Leeds: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 10h30 (Horário de Brasília)

+ Copa do Rei: confira os confrontos das oitavas de final

Como estão as equipes nesta temporada?

O Crawley Town disputa atualmente a quarta divisão do Campeonato Inglês, ou seja, a League Two. Além disso, ocupa a 6ª posição, com trinta e quatro pontos. O principal objetivo da equipe é conseguir o passaporte para a terceira divisão, mas pode ser um pouco complicado por consequência do desempenho do time. Todavia, venceu nove vezes, empatou sete e perdeu seis.

Enquanto isso, na elite do futebol inglês, o Leeds ocupa o 12º lugar com vinte e três pontos. A equipe do treinador Bielsa, indicado ao prêmio de melhor técnico do futebol do mundo pela FIFA, possui sete vitórias, dois empates e oito derrotas, fazendo dessa maneira uma temporada regular.

Prováveis escalações de Crawley Town x Leeds

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ao time anfitrião, Max Watters é o único jogador com lesão no plantel. Ademais, Josh Wright é a grande novidade do time do Crawley, recém-contratado e que promete entregar um bom futebol seja como for.

Provável Crawley: Morris; Dallison, Tunnicliffe, Craig, Davies; Francomb, Powell, Hessenthaler, Matthews; Nichols, Nadesan.

De acordo com o site oficial, Marcelo Bielsa poderá ter novamente Liam Cooper e Diego Llorente em seu elenco de titulares, já que estão recuperados. Entretanto, Tyler Roberts segue indisponível

Provável Leeds: Meslier; Dallas, Ayling, Alioski, Struijk; Rodrigo, Phillips; Raphael, Klich, Harrison; Bamford.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Então, confira todos os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem no fim de semana pela terceira fase. Ademais, confira todos os jogos e horários.

Wolves 1 x 0 Crystal Palace

Aston Villa 1 x 4 Liverpool

Everton 2 x 1 Rottheram

Boreham Wood 0 x 2 Millwall

Luton Town 1 x 0 Reading

Nottingham Forest 1 x 0 Cardiff

Norwich 2 x0 Coventry City

Chorley 2 x 0 Derby County

Blackburn 0 x 1 Doncaster

Blackpool 2 (3) x 2 (2) West Bromwich

Wycombe Wanderes 4 x 1 Preston

QPR 0 x 2 Fulham

Stevenage 0 x 2 Swansea City

Burnley 1 (4) x (3) 1 MK Dons

Bristol 2 x 3 Sheffield United

Bournemouth 4 x 1 Oldham Athletic

Stoke City 0 x 4 Leicester

Exeter City 0 x 2 Sheffield Wednesday

Brentford 2 x 1 Middlesbrough

Huddersfield Town 2 x 3 Plymouth Argyle

Manchester United1 x 0 Watford

Hoje:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Bristol City x Portsmouth – 10h30

Cheltenham Town x Mansfield – 10h30

Chelsea x Morecambe – 10h30

Manchester City x Birmigham – 10h30

Barnsley x Tranmere Rovers – 10h30

Marine x Tottenham – 14h

Newport County x Brighton- 16h45

Na segunda:

Stockport County x West Ham – 17h

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -