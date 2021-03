CRB x Botafogo: onde assistir, escalações e horário

CRB e Botafogo-PB fecham a quarta rodada da Copa do Nordeste 2021 neste domingo (21). Às 20h (horário de Brasília) as equipes se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, capital do estado de Alagoas, em busca dos três pontos após empatarem no último jogo. Veja onde assistir o confronto ao vivo.

Em quarto lugar no Grupo A, os alagoanos somam quatro pontos nas três rodadas disputadas. Com uma campanha mediana até então, o Galo possui uma vitória, um empate e uma derrota no torneio regional. Já os paraibanos seguem invictos no Nordestão, mas com três empates seguidos. Com os três pontos, o Alvinegro da Estrela Vermelha ocupa o sétimo lugar da Chave B.

O CRB começou a competição com derrota para o Fortaleza pelo placar mínimo. No entanto, o clube se recuperou na rodada seguinte e venceu o Sport por 2 a 0. Por fim, empatou no clássico alagoano contra o CSA em 1 a 1. Já o Botafogo estreou no torneio com empate em 0 a 0 diante do 4 de Julho. Na sequência, mais dois empates diante do Bahia e Sampaio Corrêa, ambos por 1 a 1.

CRB e Botafogo-PB

Data: 21/03/2021

Horário: 20h (hora de Brasília)

O confronto válido pela então 4ª rodada do Nordestão será de mando dos alagoanos. Por isso, o duelo será realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, capital do estado de Alagoas.



CRB x Botafogo-PB: onde assistir o jogo ao vivo ?

O duelo entre CRB e Botafogo-PB pela quarta rodada da Copa do Nordeste não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Qual a provável escalação do jogo?

CRB : Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Gulherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Luidy, Lucão do Break e Hyuri.

: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Gulherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Luidy, Lucão do Break e Hyuri. Botafogo-PB: Felipe; Rodrigo Ramos, Samuel Souza, Wilian Machado, Tsunami; Rogério, Juninho, Marcos Aurélio; Pablo, Welton Felipe, Roniel.

Quais os jogos da 4ª rodada da Copa do Nordeste ?

4 de Julho 0 x 2 Altos

Ceará 0 x 0 Fortaleza

Bahia 4 x 0 Sport

Confiança 0 x 0 Salgueiro

Santa Cruz 1 x 2 CSA

Sampaio Corrêa x Vitória – 20h30

Domingo

Treze x ABC – 18h

CRB x Botafogo – 20h

