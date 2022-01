CRB x Murici: onde assistir e horário do jogo do Alagoano – 26/01

Para fechar a primeira rodada do Campeonato Alagoano, as equipes de CRB x Murici se enfrentam nesta quarta-feira, 26/01, a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir CRB x Murici hoje

O Eleven Sports vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 20h.

O serviço está disponível através do site oficial (www.elevensports.com) de graça ou pelo aplicativo também de maneira gratuita para baixar no Android e iOS. O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports pelo aplicativo ou site (www.elevensports.com)

Escalações de CRB e Murici

A equipe do CRB informou através de seu Twitter que os jogadores Diogo Silva, Nicolas Careca, Rafael Longuine, Gilvan, Claudinei, Bryan, Raul Prata, Gum e Arthur Bittencourt testaram positivo para Covid-19 e já estão seguindo o protocolo de isolamento.

Do outro lado, o Murici não tem desfalques para o jogo de hoje.

Escalação de CRB: Vitor; Gabriel Bulhões, Reginaldo, Wellington, Romão; Jean Patrick, Yago, Maycon, Nicolas, Diego Torres; Marcinho

Escalação de Murici: Ferreira; Rafael Alves, Cauã, Kelvin Souza, Sinval; João Victor, Carlos Gabriel, Morais, Leílson; Carlos Junior, James Dean

Como estão as equipes na temporada?

Depois de estrear com vitória na Copa do Nordeste, o CRB entra em campo nesta quarta-feira para brigar pelos três pontos no Campeonato Alagoano. Vice-campeão alagoano, o time pretende entrar em campo com todo o gás necessário para vencer. No entanto, sem dez jogadores pela Covid-19, espera conseguir manter o bom desempenho.

Enquanto isso, o Murici ainda não jogou na temporada e, por isso, deve garantir-se no confronto de hoje com confiança e os melhores jogadores em campo, já que não tem desfalques ao contrário do adversário. Pela temporada passada, por fim, o elenco encerrou a sua participação na sexta posição com 11 pontos.

