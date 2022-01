CRB x Sport: onde assistir e horário da Copa do Nordeste – 22/01

Em partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste, equipes se enfrentam com transmissão ao vivo

A Copa do Nordeste vai começar. Neste sábado, 22/01, as equipes de CRB x Sport dão o pontapé inicial na temporada a partir das 17h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir CRB x Sport hoje

O SBT (AL E PE) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o Nordeste, em diferentes estados, na TV aberta.

Outra opção é acompanhar através do Tik Tok, com retransmissão disponível de graça para todo o público no aplicativo.

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

TV: SBT (AL e PE)

LiveStream: Tik Tok de graça no aplicativo

Escalações de CRB e Sport

Escalação de CRB: Diogo; Raul Prata, Gum, Gilvan, Romão; Claudinei, Jean Patrick, Diego Torres; Vico, Nicolas Careca; Marcinho

Escalação de Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Renzo, Victor Gabriel; Ítalo, Pedro Naressi, Denner; Everton Felipe, Mikael, Ray

Como funciona a Copa do Nordeste?

Dezesseis times disputam a fase de grupos na Copa do Nordeste, divididos em dois grupos com oito cada, onde um grupo enfrenta a outra chave. Com oito rodadas finalizadas, os quatro primeiros de cada agrupamento avançam até as quartas de final.

No mata-mata, os confrontos acontecem em partidas únicas com o chaveamento do 1º B enfrenta o 4º B, o 2ªA visita o 3ªA. Do outro lado, o 1ª A encontra o 4ªA e, por fim, o 2ºB joga contra o 3º B.

Por fim, as quatro equipes vencedores jogam a semifinal, também realizada em mão única até alcançarem a decisão em busca do desejado troféu. A final, por outro lado, é disputa em dois jogos.

