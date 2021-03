Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal: conheça a trajetória

Não há o que discutir sobre Cristiano Ronaldo ser um dos melhores jogadores do mundo. O craque de 36 anos possui números impressionantes tanto fora quanto dentro de campo. Nascido em Portugal, na Ilha da Madeira, Cristiano defende a Seleção de Portugal desde cedo. Então, conheça a trajetória do jogador na equipe nacional e veja quantas vezes Cristiano Ronaldo vestiu a camisa de Portugal.

Estreia de Cristiano Ronaldo com a camisa de Portugal

Com apenas 16 anos, Cristiano Ronaldo vestiu em 24 de fevereiro de 2001 a camisa da Seleção de Portugal pela primeira vez na história. A partida foi válida pelo Torneio Internacional de Futebol Cidade de Torres Novas e Rio Maior na categoria sub-15. De acordo com o site português RTP, o craque marcou o seu primeiro gol aos 40 minutos do primeiro tempo.

Entretanto, Cristiano Ronaldo só jogou no time profissional em 2003, em amistoso contra o Cazaquistão realizado em 20 de agosto. No primeiro minuto do segundo tempo, substituiu Luís Figo. Com gol de Simão aos 20 minutos, Cristiano foi o responsável pela assistência.

Em torneios oficiais, estreou em 2004 na Eurocopa em partida contra a Grécia pela fase de grupos. Por 2 a 1, os gregos garantiram a vitória, mas Cristiano deixou a sua marca ao fazer gol pela primeira vez com a Seleção de Portugal.

Títulos de Cristiano Ronaldo conquistados com Portugal

Em seu plantel de títulos, Cristiano Ronaldo possui uma Eurocopa, conquistada em 2016, e a Liga das Nações em 2019.

Depois de terminar em terceiro lugar na fase de grupos com três pontos, Portugal teve um caminho complicado até a grande final. Primeiro, venceu a Croácia nas oitavas. Depois, Polônia nos pênaltis, País de Gales e, enfim, a França na decisão. Então, por 1 a 0 com gol de Éder, o craque pôde levantar pela primeira vez uma taça com a sua grande e amada Seleção.

Na Liga das Nações, em 2019, o caminho foi mais fácil. Depois de se classificar em primeiro lugar no grupo 3 com oito pontos, venceu a Suíça por 3 a 1 nas semifinais e, então, a Holanda por 1 a 0.

Números de Cristiano Ronaldo com a Seleção de Portugal

Ao todo, Cristiano vestiu a camisa da Seleção de Portugal em 204 jogos, contabilizando amistosos, categorias de base e o profissional em torneios oficiais, segundo dados do site Transfermarket.

Goleador nato, atingiu a meta de 120 gols marcados. Mesmo com os altos números, o português segue defendendo a Seleção das Quinas, apelido da equipe, e promete marcar muito mais para a alegria dos portugueses.

Eliminatórias da Copa 2022: confira os jogos das Seleções da Europa