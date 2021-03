Veja quanto ganha o campeão da Champions League de 2021

A taça mais desejada no futebol europeu tem nome: Champions League. A competição, comandada pela UEFA, aconteceu pela primeira vez em 1955, tendo o Real Madrid como vencedor. Desde então, é pretendida por todos os clubes do continente. Além de garantir o troféu de 73,5 cm de altura, o time campeão também ganha uma bagatela em dinheiro que contribui e muito para os cofres. Então, quanto ganha o campeão da Champions League?

Como funciona a Champions League?

A Champions possui uma fase preliminar em espécie de torneio, constituído em semifinais. Então, os ganhadores desta fase entram na primeira pré-eliminatória, enquanto os eliminados participam da segunda pré-eliminatória.

Assim, a primeira acontece recebendo trinta e quatro times de países menores. Já a segunda e a terceira fase possuem divisões das equipes, sendo o Caminho dos Campeões e Caminho da Liga. Nos playoffs, doze times divididos em partidas ida e volta disputam seis vagas disponíveis para integrar a fase de grupos. Os vencedores, então, integram o sorteio que define a formação de cada grupo na Champions League.

Ao todo, são oito grupos escolhidos através de sorteio pela própria UEFA, com trinta e dois times. Os dois primeiros classificados em cada grupo dão início as fases eliminatórias, sendo adotado o sistema de ida e volta. Então, vem as oitavas, depois as quartas, semifinais e a tão sonhada final.

Maiores campeões da Champions

No pódio de maiores vencedores da Champions League estão Real Madrid, em primeiro lugar com treze títulos, depois o Milan com sete. Fechando o ciclo em terceiro lugar o Liverpool, tendo seis.

O Bayern de Munique, campeão em 2020, possui também seis taças, empatando com o clube inglês. Já o clube de Lionel Messi venceu cinco vezes a competição europeia. Na Itália, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, também levantou a taça mais desejada da Europa, sendo duas vezes.

O Borussia Dortmund e o Hamburgo integram o quadro de campeões na Alemanha, sendo os únicos a conquistarem a orelhuda. Enquanto isso, o Slavia Praga conseguiu o feito em 1991, sendo o único time do país a levantar.

Quanto ganha o campeão da Champions League?

Todo torcedor apaixonado sabe levantar a orelhuda da Champions League, consagrando-se assim o melhor time da Europa, é o maior triunfo que se pode imaginar. Entretanto, o que muitos não sabem, é que o vencedor da temporada também garante um grande valor em euro diretamente para os cofres.

De acordo com o site inglês City AM, o Bayern de Munique, vencedor na temporada 2020, embolsou nada mais nada menos do que 130 milhões de euros. O Liverpool, em 2019 por outro lado, garantiu 111 milhões de euros. Dito isso, é sabido que os valores sofrem alterações em cada ano, podendo variar por números televisivos do evento e os direitos e a posição na liga nacional da temporada anterior, de acordo com o site.

Além disso, os times também faturam um prêmio em dinheiro por alcançarem diferentes fases no torneio. Na fase de grupos, cada clube garante pagamento em 15 milhões de euros, além de valores extras como 2,7 milhões de euros por cada vitória e 900 mil euros em empates.

Nas oitavas de final, ganham 9,5 milhões de euros por alcançarem tal feito. Enquanto isso, as quartas aumentam e vão para o valor de 10,5 milhões. Na semifinal, são 12 milhões de euros.

Fechando a conta, os finalistas também ganham uma bagatela de 15 milhões, além de 4 milhões de euros adicionais ao grande campeão. Então, segundo o site inglês, se o seu time conseguir chegar até a final, isto pode rende-lo 76 milhões de euros.

Fase de grupos – Mais de R$90 milhões

Oitavas de final – R$63 milhões

Quartas de final – R$ 69 milhões

Semifinal – R$ 79 milhões

