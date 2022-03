CSP x Nacional de Patos: onde assistir e horário ao vivo (15/03/22)

CSP x Nacional de Patos se enfrentam nesta terça-feira (15/03), pela sétima rodada do Campeonato Paraibano no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Com a bola rolando às 21h30, confira a seguir todos os detalhes da partida de hoje e onde assistir ao vivo hoje.

Onde assistir CSP x Nacional de Patos

O jogo do CSP x Nacional de Patos hoje vai passar no pay-per-view Jornal da Paraíba, a partir das 20h15, horário de Brasília.

A plataforma pode ser adquirida pelo site (www.jornaldaparaiba.com.br) entre os valores de R$19,90 até R$209,70, em diferentes pacotes de jogos disponíveis.

Data: 15/03/2022

Horário: 20h15 (Horário de Brasília)

Árbitro: não indicado

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

TV: Sem transmissão

Streaming: PPV do Jornal da Paraíba

Escalação de CSP x Nacional de Patos

Pelo grupo B, o elenco do CSP aparece em quarta posição com 4 pontos, ou seja, em cinco partidas disputadas venceu apenas uma, enquanto empatou outra e perdeu três até o momento. Por isso, o time da casa precisa contar com o apoio dos torcedores para sair na frente e herdar os três pontos seja como for.

Escalação do CSP: Wallace; Emersonn, Soares, Gilmar; Fábio, Rafael Lins, Guarabira, Igor; Robinho, Júnior, Kiko

Enquanto isso, o elenco do Nacional vem em primeiro lugar com 10 pontos, também pelo grupo B. Com três vitórias, um empate e uma derrota, o time disputou também cinco jogos e, por isso, é o favorito no duelo desta terça-feira abrindo a nova rodada da competição.

Escalação do Nacional de Patos: Bruno; Gustavo, Arlan, Márcio, Arthur; Daniel, Dindê, Clayton; Romarinho, Felipe Araújo, Pedrão

Calendário do Campeonato Paraibano

Após o jogo desta terça-feira, os dois times tem mais dois jogos pela fase de grupos no Campeonato Paraibano. A seguir, confira quais são eles.

CSP

CSP x Treze – Sábado, 26/03 às 16h (Campeonato Paraibano)

Campinense x CSP – Quarta-feira, 30/03 às 20h15 (Campeonato Paraibano)

Nacional de Patos

Sport x Nacional – Terça-feira, 29/03 às 20h15 (Campeonato Paraibano)

Nacional x Campinense – Sábado, 02/04 às 16h (Campeonato Paraibano)

