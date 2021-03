Cuiabá x Operário VG – 12/3: saiba onde assistir jogo do Mato-grossense

Líder do Campeonato Mato-grossense, o Cuiabá entra em campo nesta sexta-feira (12), contra o Operário VG, em partida da terceira rodada do Estadual. Com 100% de aproveitamento, o Dourado busca a vitória para manter a liderança, enquanto Tricolor Várzea-Grandense, em terceiro lugar, tenta encostar nas primeiras colocações. A bola rola às 18h (horário de Brasília), na Arena Pantanal.

Cuiabá x Operário VG: onde assistir ao vivo?

Assistir partida entre Cuiabá x Operário VG: Facebook e Youtube da Federação de Mato-grossense de Futebol (FMF)

A partida entre os clubes, válida pela terceira rodada do Estadual, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, a Federação de Mato-grossense de Futebol exibe o confronto ao vivo e com exclusividade, em seu Facebook e canal no Youtube. Ambos, de forma gratuita.

Como os clubes chegam para o jogo?

Garantido no próximo Campeonato Brasileiro da Série A, o Cuiabá chega para o confronto invicto no Estadual. Isso porque nas duas partida que o clube jogou na competição, venceu. No rodada de estreia, goleada pra cima do Poconé por 6 a 1. Logo depois, triunfo diante do Sinop por 2 a 0, na segunda rodada. Em primeiro lugar, o Dourado possui os mesmo seis pontos que o Grêmio Sorriso, mas fica na liderança por conta do saldo de gol.

O Operário VG, logo depois de estrear no Campeonato Mato-grossense com vitória contra o Dom Bosco por 3 a 2, empatou na segunda rodada com o União Rondonópolis em 0 a 0. Em terceiro lugar, o clube pode chegar a liderança em caso de vitória contra o Cuiabá, mas precisa torcer por um tropeço da equipe de Sorriso.

Quem apita Cuiabá x Operário VG ?

Árbitro: Alinor da Paixão

Assistentes: Renan Angelim e Fernanda Krugen

Quarto árbitro: Danilo de Campos

Onde e quando será o Cuiabá x Operário VG?

O confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Mato-grossense será realizado nesta sexta-feira, dia 12 de março, às 18h (horário de Brasília). A princípio, o jogo ocorreria no domingo (14), mas a FMF antecipou o confronto devido ao compromisso do Cuiabá na Copa do Brasil, na terça-feira (16), contra o Sergipe.

Quais os jogos da 3ª rodada do Mato-grossense?

Sinop x Ação – 16h

Cuiabá x Operário VG – 18h

Sábado (13)

Grêmio Sorriso x Nova Mutum – 10h

Domingo (14)

União Rondonópolis x Poconé – 10h

Terça (16)

Luverdense x Dom Bosco – 17h

*Todo os jogos no horário de Brasília

