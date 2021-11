Escócia x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações hoje (15/11)

Pela última rodada das Eliminatórias da Europa, as equipes já classificadas de Escócia x Dinamarca se enfrentam nesta segunda-feira, 15/11, às 16h45 (horário de Brasília), pelo grupo F jogando no Hampden Park. Confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Escócia x Dinamarca: O jogo entre Escócia e Dinamarca hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 15 de novembro de 2021

15 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Hampden Park, cidade de Glasgow, na Escócia

Hampden Park, cidade de Glasgow, na Escócia TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Como vem a Escócia?

A seleção da Escócia venceu a Moldávia na rodada passada e se garantiu matematicamente na vaga da repescagem pelo segundo lugar do grupo F. Com 20 pontos, quer apenas confirmar a vaga na última rodada das Eliminatórias já que mesmo se perder está dentro da fase eliminatória da Copa.

A campanha contou com seis vitórias, dois empates e uma derrota.

Dinamarca já está classificada no Mundial de 2022

A Dinamarca foi a primeira seleção da Europa a conquistar uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Em primeiro lugar com 27 pontos, não pode mais ser alcançada e, por isso, entra em campo mais uma vez apenas para cumprir tabela nas Eliminatórias.

Por isso, espera somente contar com a vitória para terminar o ciclo da campanha no verde para alegrar os seus torcedores mesmo fora de casa. Ao todo, foram nove vitórias na fase de grupos.

Escalações de Escócia x Dinamarca

O elenco escocês não poderá contar com Patterson, suspenso para o jogo de hoje. Enquanto isso, os dinamarqueses não terão Hojbjerg, Jensen, Skov e Andersen, lesionados.

Provável escalação da Dinamarca:

Schmeichel; Kjaer, Vestergaard, Christensen; Waas, Delaney, Jonsson, Maehle; Poulsen, Olsen, Larsen

Provável escalação da Escócia:

Gordon; Tierney, Cooper, Hendry; Patterson, Gilmour, McGregor, Robertson; Armstrong, Adams, McGinn

