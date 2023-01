É dia de Jogão! Onde vai passar jogo do Manchester City x Arsenal hoje

Alerta de clássico inglês! Nesta sexta-feira, o Manchester City recebe o Arsenal para a disputa da quarta rodada na Copa da Inglaterra. A bola vai rolar às 17h (Horário de Brasília), onde o jogo do Manchester City vai ser realizado no Etihad Stadium, na cidade de Manchester. Vale vaga nas oitavas de final da tradicional competição.

O elenco do City vem de vitória contra o Wolves no Campeonato Inglês, enquanto os Gunners ganharam o clássico contra o Manchester United. Os times são líder e vice-líder da Premier League.

O clássico inglês entre Manchester City e Arsenal foi disputado em 131 oportunidades, com vantagem para o time vermelho com 63 vitórias, 33 empates e 35 triunfos ao Citizen, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, a diferença é de 202 para o Arsenal e apenas 148 ao time de Guardiola. No último encontro, o elenco azul levou a melhor pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, na temporada passada, no dia 1º de janeiro de 2022.

Onde assistir o jogo do Manchester City x Arsenal hoje

O jogo do Manchester City e Arsenal hoje vai passar no Star + às 17h, horário de Brasília.

Os canais ESPN são donos dos direitos de transmissão da Copa da Inglaterra na temporada. Porém, a emissora optou por não transmitir o clássico inglês nesta sexta-feira, dando prioridade para o streaming.

Só dá para assistir ao jogo entre Manchester City e Arsenal através da plataforma Star Plus, da Disney. Somente quem é assinante pode acompanhar o produto.

Para assistir ao conteúdo da plataforma o torcedor deve acessar o site ou o aplicativo no celular, tablet, smartv ou videogames com o email e a senha do usuário. Também dá para ver filmes, séries e desenhos animados.

Para quem quer se tornar assinante, basta acessar o site e clicar em "Assine agora", desembolando entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

O que acontece com quem vencer o jogo?

O vencedor entre Arsenal e Manchester City se classifica para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. O time, entretanto, só conhecerá o seu oponente após o sorteio.

São dezesseis confrontos neste fim de semana na quarta rodada. Dezesseis times se classificam, onde garantem a vaga para as oitavas.

Estão vivos na competição Manchester United, West Ham, Liverpool, Tottenham, Southampton, Leeds e o Leicester.

Apesar de ser clássico, os técnicos devem utilizar reservas com titulares no jogo desta sexta-feira.

Provável escalação do Manchester City: Ortega; Gómez, Akanji, Stones, Walker; Foden, Rodri, Bernardo Silva; Jack Grealish, Álvarez e Mahrez.

Provável escalação do Arsenal: Turner; Saliba, Kiwior, Tomiyasu, Tierney; Odegaard, Partey, Zinchenko; Trossard, Nketiah e Rowe.

Próximo jogo no Campeonato Inglês

O Campeonato Inglês tem uma pequena pausa este fim de semana para as disputas na Copa da Inglaterra, a mais tradicional competição de futebol da Inglaterra.

O Arsenal volta a jogar a Premier League no sábado, 4 de fevereiro, contra o Everto pela 22ª rodada. A partida vai ser no Goodison Park, com início às 09h30, horário de Brasília.

Já o Manchester City entra em campo no domingo, no dia 5, para enfrentar o Tottenham em clássico inglês. A bola vai rolar ao meio dia e meia, horário de Brasília, no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres.

