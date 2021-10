Eintracht Frankfurt x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações (30/10)

Pela décima rodada do Campeoanto Alemão, as equipes de Eintracht Frankfurt x RB Leipzig se enfrentam neste sábado, 30/10, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park. Confira todas as informações e onde assistir ao vivo o jogo.

Eintracht Frankfurt x RB Leipzig: onde assistir ao jogo O confronto entre Eintracht Frankfurt e RB Leipzig terá transmissão do canal BAND, na TV aberta, além da plataforma de streaming OneFootball, de graça pelo site e no aplicativo, os responsáveis pelo jogo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Deutsche Bank Park, cidade de Frankfurt, na Alemanha

TV: BAND

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Prováveis escalações de Eintracht Frankfurt e RB Leipzig

O elenco da casa não poderá contar com Lenz, Paciencia e Rode, lesionados. Já os visitantes continuarão sem Halstenberg, Klostermann e Saracchi por um longo período também por lesões.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Durm, Sow, Jakic, Kostic; Kamada, Borre, Lammers

Kevin Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Durm, Sow, Jakic, Kostic; Kamada, Borre, Lammers RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Mukiele, Haidara, Kampl, Angelino; Nkunku, Forsberg, Poulsen

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

No último fim de semana, o elenco do Frankfurt foi derrotado pelo Bochum, equipe recém-promovida da segunda divisão alemã, preocupando torcedores com o mau início de temporada do elenco. Em nove jogos, tem apenas uma vitória conquistada com cinco empates e três derrotas.

Do outro lado, o RB Leipzig segue na ponta da classificação, em 6º com 14 pontos. Dessa maneira, venceu até o momento quatro jogos enquanto empatou dois e perdeu outros três. Se ganhar o jogo, diminui a diferença com adversários da parte de cima e segue vivo pelo título. Durante a semana, garantiu a classificação na Copa da Alemanha ao vencer o Babelsberg.